डेटा के लिए जियो के बेहद किफायती टॉप 5 प्लान, कीमत 26 से 182 रुपये के बीच

डेटा के लिए जियो के बेहद किफायती टॉप 5 प्लान, कीमत 26 से 182 के बीच

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते दाम में डेटा पैक की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए पांच गजब प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो डेटा ऐड-ऑन पैक की। इन प्लान की शुरुआती कीमत 26 रुपये है। सबसे महंगा प्लान मात्र 182 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते है इन प्लान के बारे में।