डेटा के लिए जियो के बेहद किफायती टॉप 5 प्लान, कीमत 26 से 182 रुपये के बीच

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते दाम में डेटा पैक की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए पांच गजब प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो डेटा ऐड-ऑन पैक की। इन प्लान की शुरुआती कीमत 26 रुपये है। सबसे महंगा प्लान मात्र 182 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते है इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। जियो फोन का यह डेटा ऐड-ऑन पैक 2जीबी डेटा ऑफर करता है।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा मिलेगा।
जियो फोन का यह डेटा ऐड ऑन पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 0.5जीबी के हिसाब से टोटल 14जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 1जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा मिलेगा।
ये प्लान डेटा पैक हैं और इसी कारण इनमें आपको कॉलिंग और फ्री एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलेगा। (Photo: Freepik)