डेटा के लिए जियो के बेहद किफायती टॉप 5 प्लान, कीमत 26 से 182 रुपये के बीच

अगर आप बेहद सस्ते दाम में डेटा पैक की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए पांच गजब प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो डेटा ऐड-ऑन पैक की। इन प्लान की शुरुआती कीमत 26 रुपये है। आइए डीटेल में जानते है इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghSat, 1 Nov 2025 01:29 PM
डेटा के लिए जियो के बेहद किफायती टॉप 5 प्लान, कीमत 26 से 182 के बीच

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते दाम में डेटा पैक की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए पांच गजब प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो डेटा ऐड-ऑन पैक की। इन प्लान की शुरुआती कीमत 26 रुपये है। सबसे महंगा प्लान मात्र 182 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते है इन प्लान के बारे में।

26 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। जियो फोन का यह डेटा ऐड-ऑन पैक 2जीबी डेटा ऑफर करता है।

62 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा मिलेगा।

86 रुपये वाला प्लान

जियो फोन का यह डेटा ऐड ऑन पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 0.5जीबी के हिसाब से टोटल 14जीबी डेटा मिलेगा।

122 रुपये वाला प्लान

यह डेटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 1जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

182 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा मिलेगा।

फ्री कॉलिंग और एसएमएस नहीं

ये प्लान डेटा पैक हैं और इसी कारण इनमें आपको कॉलिंग और फ्री एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलेगा। (Photo: Freepik)

