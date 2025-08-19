7 हजार रुपये से कम के तीन धाकड़ फोन, लिस्ट में सैमसंग और मोटोरोला भी, टॉप क्लास हैं फीचर

7 हजार रुपये से कम में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट सैमसंग और मोटोरोला के साथ एक आइटेल का फोन शामिल है। ये फोन 50 मेगापिक्सल तक के मेन कैमरा से लैस हैं। साथ ही इनमें आपको शानदार बैटरी भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6490 रुपये है। फोन में आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा।
फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। वहीं, फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6999 रुपये है। इसमें आपको 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा।
मोटोरोला का यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। इसमें कंपनी 5100mAh की बैटरी दे रही है। फोन में डॉल्बी साउंड भी दिया गया है।
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये है। फोन में कंपनी 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है।
फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर पर काम करता है।