7 हजार रुपये से कम के तीन धाकड़ फोन, लिस्ट में सैमसंग और मोटोरोला भी, टॉप क्लास हैं फीचर

7 हजार रुपये से कम के तीन धाकड़ फोन, लिस्ट में सैमसंग और मोटोरोला भी, फीचर टॉप क्लास

7 हजार रुपये से कम में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट सैमसंग और मोटोरोला के साथ एक आइटेल का फोन शामिल है। ये फोन 50 मेगापिक्सल तक के मेन कैमरा से लैस हैं। साथ ही इनमें आपको शानदार बैटरी भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।