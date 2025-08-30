108MP कैमरा वाले तीन किफायती 5G स्मार्टफोन, सबसे सस्ता मात्र 9999 रुपये का

108 मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में मौजूद ये फोन किफायती दाम में आते हैं और इनमें सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 9999 रुपये है। 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के अलावा आपको इन डिवाइसेज में 16जीबी तक की रैम और दमदार बैटरी भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन डिवाइसेज के बारे में।