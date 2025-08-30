108MP कैमरा वाले तीन किफायती 5G स्मार्टफोन, सबसे सस्ता मात्र 9999 रुपये का

108 मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में मौजूद ये फोन किफायती दाम में आते हैं और इनमें सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र 9999 रुपये है। 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के अलावा आपको इन डिवाइसेज में 16जीबी तक की रैम और दमदार बैटरी भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन डिवाइसेज के बारे में।
6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 9999 रुपये है। यह फोन 108 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।
फोन का टॉप वेरिएंट 8जीबी तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इसकी टोटस रैम 16जीबी तक की हो जाती है। फोन की बैटरी 5030mAh की है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्मैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट देखने को मिलेगा।
अमेजन इंडिया पर यह फोन 13999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 108 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
फोन में मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ 12जीबी तक की रैम ऑफर की जा रही है। इसका इंटरनल स्टोरेज 128जीबी का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है।
108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 21999 रुपये है। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर के साथ आता है। इसमें आपको 8जीबी रैम और 256जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा।
फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 6600mAh की है। यह बैटरी 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 चिपसेट देखने को मिलेगा।