70 दिनों तक टेंशन फ्री रखेगा छोटू रिचार्ज, रोज मिलेगा 3GB, खर्च 8 रुपये रोज; कॉल्स और SMS भी

यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 40Kbps रह जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 8 रुपये के लगभग आएगा।
यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 15 रुपये के लगभग आएगा। इस प्लान के ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए एलिजिबल हैं। प्लान में अमेजन प्राइम, 18+ OTTs, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
लंबी वैलिडिटी चाहिए, तो एयरटेल के इस प्लान पर भी विचार कर सकते हैं। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 21 रुपये के लगभग आएगा। इस प्लान के ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए एलिजिबल हैं। प्लान में नेटफ्लिक्स, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 16 रुपये के लगभग आएगा। इस प्लान के ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए एलिजिबल हैं। प्लान में जियोहॉटस्टार, गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी और जियो क्लाउड जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 14 रुपये के लगभग आएगा। इस प्लान के ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए एलिजिबल हैं। प्लान में जियोहॉटस्टार, गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी और जियो क्लाउड जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।