इस Broadband में 300Mbps की इंटरनेट स्पीड, फ्री Netflix और 1000 TV चैनल्स, खुश कर देगी कीमत

हम बात कर रहे हैं जियो के 1499 रुपये के प्लान है। इस ब्रॉडबैंड प्लान में डाउनलोड और अपलोड दोनों के लिए 300Mbps की स्पीड मिलती है। इस प्लान के साथ 1000 से ज्यादा ऑन-डिमांड टीवी चैनल भी मिलते हैं, जिन्हें आप जियो सेट-टॉप बॉक्स के जरिए देख सकते हैं।
इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। हालांकि, वॉयस कॉलिंग के लिए, लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट कस्टमर को खुद खरीदना होगा। जियो लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं बेचता है।
प्लान के साथ मिलने वाले OTT बेनिफिट्स में नेटफ्लिक्स (बेसिक), अमेजन प्राइम लाइट, यूट्यूब प्रीमियम, जियोहॉटस्टार, सोनीलिव, जी5, सनएनएक्सटी, होइचोई, डिस्कवरी+, टाइम्सप्ले, तरंगप्लस, इरोसनाउ, लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, ईटीवी विन, और फैनकोड (जियोटीवी+ के जरिए) शामिल हैं। इस प्लान के साथ मिल रहा अमेजन प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन दो साल के लिए वैलिड है।
प्लान की कीमत ₹1499 +GST प्रति माह है। ग्राहक इसे तीन, छह और 12 महीनों के लिए खरीद सकते हैं। 3 महीनों के लिए ₹4497+GST का भुगतान करना होगा, इसमें 7 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। 6 महीनों के लिए ₹8994+GST का भुगतान करना होगा, इसमें 15 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। 12 महीनों के लिए ₹17,998+GST का भुगतान करना होगा, इसमें 30 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी।
यह प्लान एयरफाइबर और फाइबर दोनों कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। फाइबर के साथ, यूजर्स को 3.3TB, यानी 3300GB डेटा मिलेगा। एयरफाइबर के लिए, यूजर्स को 1TB, यानी 1000GB डेटा मिलेगा। FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64Kbps हो जाएगी।