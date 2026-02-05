इस Broadband में 300Mbps की इंटरनेट स्पीड, फ्री Netflix और 1000 TV चैनल्स, खुश कर देगी कीमत

लंबी वैलिडिटी पर फ्री सर्विस

प्लान की कीमत ₹1499 +GST प्रति माह है। ग्राहक इसे तीन, छह और 12 महीनों के लिए खरीद सकते हैं। 3 महीनों के लिए ₹4497+GST का भुगतान करना होगा, इसमें 7 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। 6 महीनों के लिए ₹8994+GST का भुगतान करना होगा, इसमें 15 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। 12 महीनों के लिए ₹17,998+GST का भुगतान करना होगा, इसमें 30 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी।