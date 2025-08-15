Jio का गजब प्लान! सिर्फ 895 रुपये में 11 महीनों की वैलिडिटी, मिलेगा Unlimited कॉल-डेटा

Jio, Airtel, Vi Best Plans Under Rs 200

अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन कॉलिंग, डेटा और SMS जैसे सभी जरूरी बेनिफिट्स भी पाना चाहते हैं, तो खबर आपके लिए ही है। Jio, Airtel और Vi 200 रुपये से भी कम कीमत में ऐसे प्रीपेड प्लान्स ऑफर कर रही हैं, जिनमें सब कुछ मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा, SMS और कई एक्स्ट्रा फायदे। ताकि आप अपने बजट में रहकर बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। देखें पूरी लिस्ट: