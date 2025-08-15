Jio का गजब प्लान! सिर्फ 895 रुपये में 11 महीनों की वैलिडिटी, मिलेगा Unlimited कॉल-डेटा

जियो के पास अपने यूजर्स के लिए ढेर सारे प्लान्स मौजूद हैं। जियो ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए अपने रिचार्ज प्लान्स को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जियो के कई ऐसे प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें बेहद कम कीमत में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं।
जियो के इस प्लान में लगभग पूरे साल की वैलिडिटी मिल जाती है जिसकी कीमत 900 रुपये से भी कम है। यहां हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं उस प्लान की कीमत 895 रुपये है और प्लान का रोजाना का खर्च सिर्फ 2.66 रुपये है। यानी की आप रोज 3 रुपये से कम खर्च कर डेटा, एसएमएस और कॉल्स सब का लाभ ले पाएंगे।
कई टेलिकॉम कंपनियां अपने प्लान्स में Free OTT का फायदा देती हैं और रिलायंस जियो भी ऐसे कई रीचार्ज टैरिफ ऑफर कर रहा है। आपको Netflix से लेकर Amazon Prime और JioHotstar सभी का ऐक्सेस मिल सकता है। हम इन सभी प्लान्स की लिस्ट आपके लिए एकसाथ लेकर आए हैं, जिससे सही चुनने में जरा भी दिक्कत ना हो।
यह डेली 2GB डेटा वाला जियो का सबसे सस्ता प्लान है। यह प्लान केवल 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आता है।
अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन कॉलिंग, डेटा और SMS जैसे सभी जरूरी बेनिफिट्स भी पाना चाहते हैं, तो खबर आपके लिए ही है। Jio, Airtel और Vi 200 रुपये से भी कम कीमत में ऐसे प्रीपेड प्लान्स ऑफर कर रही हैं, जिनमें सब कुछ मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा, SMS और कई एक्स्ट्रा फायदे। ताकि आप अपने बजट में रहकर बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। देखें पूरी लिस्ट: