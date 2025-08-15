This is a Jio cheapest 11 months validity plan that cost under 900 rupees get unlimited calls data and sms benefits Jio का गजब प्लान! सिर्फ 895 रुपये में 11 महीनों की वैलिडिटी, मिलेगा Unlimited कॉल-डेटा
Jio का गजब प्लान! सिर्फ 895 रुपये में 11 महीनों की वैलिडिटी, मिलेगा Unlimited कॉल-डेटा

रिलायंस जियो अपने यूजर्स को 900 रुपये से भी कम में लगभग पूरे साल के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स देता है। आइए जानिए जियो के सबसे सस्ते पूरे साल की वैलिडिटी वाले प्लान के बारे में:

Himani GuptaFri, 15 Aug 2025 08:38 PM
Jio Cheapest Prepaid Plan

जियो के पास अपने यूजर्स के लिए ढेर सारे प्लान्स मौजूद हैं। जियो ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए अपने रिचार्ज प्लान्स को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जियो के कई ऐसे प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें बेहद कम कीमत में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं।

जियो का 900 रुपये से कम का प्लान

जियो के इस प्लान में लगभग पूरे साल की वैलिडिटी मिल जाती है जिसकी कीमत 900 रुपये से भी कम है। यहां हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं उस प्लान की कीमत 895 रुपये है और प्लान का रोजाना का खर्च सिर्फ 2.66 रुपये है। यानी की आप रोज 3 रुपये से कम खर्च कर डेटा, एसएमएस और कॉल्स सब का लाभ ले पाएंगे।

Jio का 198 रुपये का प्लान

यह डेली 2GB डेटा वाला जियो का सबसे सस्ता प्लान है। यह प्लान केवल 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आता है।

