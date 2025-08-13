This is a cheapest 84 Days Validity Plans get 3GB daily data unlimited calls 100 SMS by just spending 7 rupees a day ₹7 रोज खर्च कर 3 महीने चलेगा फोन, मिलेगा 252GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और FREE SMS का फायदा
BSNL के सस्ते 84 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान में पाएं रोजाना 3GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और कई एडिशनल बेनिफिट्स। जानें कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल।

Himani GuptaWed, 13 Aug 2025 08:16 PM
BSNL Cheapest 84 Days Validity Plan

सरकारी टेलिकॉम ऑपरेटर BSNL लगातार प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी प्लान्स हैं। अगर आप लंबे समय तक चलने वाला सस्ता रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं, तो BSNL का ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी वाले पैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

मिलेगी लंबी सर्विस वैलिडिटी, डेटा, कॉल

बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत 599 रुपये है। इस प्लान में न सिर्फ लंबी सर्विस वैलिडिटी मिलती है, बल्कि ढेर सारा डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और कई एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं BSNL के 84 दिन वाले पॉपुलर रिचार्ज प्लान्स की पूरी डिटेल।

BSNL के 599 रुपये वाले प्लान में डेटा और वैलिडिटी

BSNL का 599 रुपये वाला प्लान 84 दिन की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज़ाना 3GB डेटा मिलता है, यानी कुल लगभग 252GB डेटा। अगर हिसाब लगाएं तो रोज़ का खर्च लगभग ₹7 से भी कम पड़ता है।

कॉलिंग और SMS बेनेफिट्स

सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS फ्री की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही PRBT (रिंग बैक टोन), BiTV में 400+ लाइव टीवी चैनल, Zing, Astrocell, और GameOn जैसे Value Added Services भी फ्री में मिलते हैं। खास बात यह है कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड डेटा यूज करने का मौका भी मिलता है।

BSNL के 769 रुपये वाले प्लान के फायदे

BSNL के 769 रुपये वाले प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इसमें रोज़ाना 2GB डेटा मिलता है। कॉलिंग और SMS सुविधा ₹599 वाले प्लान जैसी ही है अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 100 SMS फ्री।

किस प्लान में क्या खास

अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए और रात में भी नेट चलाने का मजा लेना है, तो ₹599 वाला प्लान आपके लिए सही है। अगर आपको म्यूजिक, वीडियो और गेमिंग का ज्यादा शौक है, तो ₹769 वाला प्लान बेहतर रहेगा। दोनों ही प्लान में कॉलिंग और SMS लिमिट बराबर है और BSNL का नेटवर्क कवरेज भी लगातार बेहतर हो रहा है, खासकर 4G और 5G ट्रायल्स के चलते।

