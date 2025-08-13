₹7 रोज खर्च कर 3 महीने चलेगा फोन, मिलेगा 252GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और FREE SMS का फायदा

किस प्लान में क्या खास

अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए और रात में भी नेट चलाने का मजा लेना है, तो ₹599 वाला प्लान आपके लिए सही है। अगर आपको म्यूजिक, वीडियो और गेमिंग का ज्यादा शौक है, तो ₹769 वाला प्लान बेहतर रहेगा। दोनों ही प्लान में कॉलिंग और SMS लिमिट बराबर है और BSNL का नेटवर्क कवरेज भी लगातार बेहतर हो रहा है, खासकर 4G और 5G ट्रायल्स के चलते।