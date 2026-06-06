हर महीने बचेगा हजारों रुपये का पेट्रोल, आपको फोन में छिपी है यह सीक्रेट ट्रिक; महंगाई से मिलेगी राहत

सेटिंग को कैसे ऑन करें

इसे ऑन करने में 1min से भी कम समय लगता है। इसके लिए Google Maps ओपन करें → अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें → Settings पर जाएं → Navigation पर जाएं → नीचे Route options तक स्क्रॉल करें → यहां 'Prefer fuel-efficient routes' का ऑप्शन दिखाी देगा, उसे ऑन कर दें। रूट एक्युरेसी को बेहतर करने के लिए आप अपने वाहन का इंजन टाइप (पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक) भी चुन सकते हैं। एक बार ऑन होने पर, गूगल मैप्स खुद एक एक छोटे हरे पत्ते के आइकन के साथ एक रास्ता दिखाता है, यह दर्शाता है कि यह सबसे तेज विकल्प की तुलना में कम ईंधन का उपयोग करता है।