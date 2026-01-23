₹799 में 200Mbps स्पीड और 5000GB डेटा, धूम मचा रहा यह ब्रॉडबैंड प्लान, फ्री OTT भी

वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है। लेकिन 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जिससे इसकी कीमत 799 रुपये प्रति माह रह जाती है।
इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps की स्पीड मिलती है। लेकिन इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 10 Mbps रह जाती है।
बीएसएनएल अपने सभी ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन देती है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।
इस प्लान को 6 और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। एक महीने के लिए इसकी कीमत 999 रुपये है। 6 महीने के लिए इसकी कीमत 5994 रुपये है। जैसे की हमने बताया 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 9590 रुपये रह जाती है यानी डिस्काउंट के बाद यह 799 रुपये प्रति माह में मिलेगा।
प्लान के साथ ढेर सारे ओटीटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्लान में JioHotstar, SonyLiv, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है।
यह ऑफर केवल 31 मार्च तक वेलिड है। ग्राहक कंपनी के वेबसाइट, ऐप और नजदीकी ऑफिस पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक वॉट्सऐप पर 18004444 पर Hi भेजकर इसे बुक कर सकते हैं।