₹799 में 200Mbps स्पीड और 5000GB डेटा, धूम मचा रहा यह ब्रॉडबैंड प्लान, फ्री OTT भी

Broadband लगवाने का प्लान है तो BSNL के पास आपके लिए एक शानदार प्लान है। हम बात कर रहे हैं BSNL के Super Star Premium प्लान की। कंपनी इसे प्लान पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

Arpit SoniJan 23, 2026 12:55 pm IST
इतनी है कीमत

वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है। लेकिन 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जिससे इसकी कीमत 799 रुपये प्रति माह रह जाती है।

तेजतर्रार स्पीड

इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps की स्पीड मिलती है। लेकिन इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 10 Mbps रह जाती है।

अनलिमिटेड कॉलिंग

बीएसएनएल अपने सभी ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन देती है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।

लंबी वैलिडिटी पर ऑफर

इस प्लान को 6 और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। एक महीने के लिए इसकी कीमत 999 रुपये है। 6 महीने के लिए इसकी कीमत 5994 रुपये है। जैसे की हमने बताया 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 9590 रुपये रह जाती है यानी डिस्काउंट के बाद यह 799 रुपये प्रति माह में मिलेगा।

OTT बेनिफिट्स भी

प्लान के साथ ढेर सारे ओटीटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्लान में JioHotstar, SonyLiv, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है।

ऑफर की लास्ट डेट

यह ऑफर केवल 31 मार्च तक वेलिड है। ग्राहक कंपनी के वेबसाइट, ऐप और नजदीकी ऑफिस पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक वॉट्सऐप पर 18004444 पर Hi भेजकर इसे बुक कर सकते हैं।

