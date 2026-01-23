₹799 में 200Mbps स्पीड और 5000GB डेटा, धूम मचा रहा यह ब्रॉडबैंड प्लान, फ्री OTT भी

लंबी वैलिडिटी पर ऑफर

इस प्लान को 6 और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। एक महीने के लिए इसकी कीमत 999 रुपये है। 6 महीने के लिए इसकी कीमत 5994 रुपये है। जैसे की हमने बताया 12 महीने का एडवांस पेमेंट करने पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 9590 रुपये रह जाती है यानी डिस्काउंट के बाद यह 799 रुपये प्रति माह में मिलेगा।