हम बात कर रहे हैं BSNL Fibre Max OTT प्लान की। इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है। ध्यान रहे कि इस कीमत में फिलहाल टैक्स शामिल नहीं है लेकिन फाइनल बिल में जीएसटी अलग से जुड़ के आएगी।
इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है। इतना डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 10Mbps रह जाती है।
अपने हर ब्रॉडबैंड प्लान की तरफ इस प्लान के साथ भी बीएसएनएल एक FREE लैंडलाइन कनेक्शन दे रहा है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। इस लैंडलाइन कनेक्शन से ग्राहक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातें कर सकते हैं।
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में 500 से ज्यादा फ्री टू एयर टीवी चैनल्स मिलते हैं। कंपनी इस प्लान के साथ अपने ग्राहकों को BiTV के जरिए फ्री ओटीटी भी ऑफर करती है।
वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है लेकिन अगर आप बार-बार बिल भरने का झंझट नहीं चाहते हैं तो एकमुश्त पेमेंट देकर इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक 5,994 रुपये देकर 6 महीने के लिए और 11,988 रुपये देकर पूरे 12 महीनों के लिए ले सकते हैं।