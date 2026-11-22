लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं

वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है लेकिन अगर आप बार-बार बिल भरने का झंझट नहीं चाहते हैं तो एकमुश्त पेमेंट देकर इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक 5,994 रुपये देकर 6 महीने के लिए और 11,988 रुपये देकर पूरे 12 महीनों के लिए ले सकते हैं।