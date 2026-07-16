₹699 में 4000GB डेटा और 100Mbps स्पीड; एकदम पैसा वसूल है यह ब्रॉडबैंड, फ्री JioHotstar भी

Jio का 100Mbps प्लान

जियो के पास सबसे सस्ता 100Mbps ब्रॉडबैंड प्लान 699 रुपये प्रति माह का है। फाइनल बिल GST के साथ आएगा। इस प्लान को 3/6/12 महीनों के लिए भी लिया जा सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। हालांकि, डेटा कैपिंग 3300GB की है। इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन का इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होता है।। प्लान में 6 महीने के लिए गूगल वन सब्सक्रिप्शन और 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। बस 12 महीने का विकल्प चुनने पर 30 दिन फ्री सर्विस मिल जाती है।