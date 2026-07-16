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₹699 में 4000GB डेटा और 100Mbps स्पीड; एकदम पैसा वसूल है यह ब्रॉडबैंड, फ्री JioHotstar भी

Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो BSNL के पास पैसा वसूल 100Mbps प्लान है। इस प्लान में तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ 4000GB डेटा मिलता है। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन और ढेर सारे OTTs भी मिलते हैं। चलिए जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

Arpit SoniJul 16, 2026 05:26 pm IST
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100Mbps की तेजतर्रार स्पीड

बीएसएनएल के पास Fibre Basic Plus OTT नाम का एक धांसू प्लान है। इसकी कीमत 699 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 100Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है, जो वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी या फिर अन्य कामों के लिए पर्याप्त है। बीएसएनएल के पास 599 रुपये का 100Mbps प्लान भी है, अंतर बस इतना है कि इसमें OTT बेनिफिट शामिल नहीं है।

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हर महीने 4000GB डेटा

इस प्लान में ग्राहकों को हर महीने 4000GB डेटा मिलता है। बता दें कि Jio और Airtel के ब्रॉडबैंड प्लान्स में 3.3TB (यानी 3300GB) डेटा मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए, तो बीएसएनएल के इस प्लान में आपको हर महीने 700GB ज्यादा डेटा मिल रहा है। 4000GB की डेटा लिमिट समाप्त हो जाने का बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी, जिससे आप इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं।

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प्लान में OTT बेनिफिट भी

इसके साथ कई OTT बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ग्राहक दो में से कोई एक पैक चुन सकते हैं। पहले पैक में JioHotstar, Hungama, Lionsgate, ShemarooMe और EpicON शामिल हैं। दूसरा पैक में केवल ZEE5 और SonyLIV का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल

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अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा

इन सबके साथ, यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल करने की सुविधा भी मिलती है। इसके लिए कंपनी लैंडलाइन कनेक्शन मुफ्त में देती है, बस लैंडलाइन का इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होता है।

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Airtel का 100Mbps प्लान

एयरटेल के पास सबसे सस्ता 100Mbps ब्रॉडबैंड प्लान 799 रुपये प्रति माह का है। फाइनल बिल GST के साथ आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। हालांकि, डेटा कैपिंग 3300GB की है। इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन का इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होता है।। प्लान में 6 महीने के लिए गूगल वन सब्सक्रिप्शन और 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है।

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Jio का 100Mbps प्लान

जियो के पास सबसे सस्ता 100Mbps ब्रॉडबैंड प्लान 699 रुपये प्रति माह का है। फाइनल बिल GST के साथ आएगा। इस प्लान को 3/6/12 महीनों के लिए भी लिया जा सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। हालांकि, डेटा कैपिंग 3300GB की है। इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन का इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होता है।। प्लान में 6 महीने के लिए गूगल वन सब्सक्रिप्शन और 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। बस 12 महीने का विकल्प चुनने पर 30 दिन फ्री सर्विस मिल जाती है।

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