इन तीन धाकड़ 5G फोन की पहली सेल अगले हफ्ते, लिस्ट में सबसे पतला Moto फोन भी

मोटोरोला एज 70 की पहली सेल भारत में 23 दिसंबर, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसकी कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये तय की गई है। हालांकि, चुनिंदा बैंक कार्ड पर 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा, जिससे प्रभावी कीमत 28,999 रुपये रह जाएगी। फोन Flipkart, Motorola इंडिया ऑनलाइन स्टोर और अन्य ऑफलाइन रिटेल चैनलों के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैंटोन गैजेट ग्रे और पैंटोन लिली पैड कलर्स में खरीदा जा सकेगा।
नया फोन Android 16 पर चलता है, जिसमें Hello UI है, और इसे तीन बड़े ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 6.7-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है। फोन IP68+IP69 रेटिंग और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट से लैस है, जिसमें 8GB LPDDR5x रैम और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और थ्री-इन-वन लाइट सेंसर भी है। सेल्फी के लिए भी 50-मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन 5000mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है। दावा है कि यह 31 घंटे तक का "लगातार वीडियो प्लेबैक" देता है। इसमें 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम और 5.99mm की मोटाई है। हैंडसेट का वजन लगभग 159g है।
रियलमी नारजो 90x 5G की पहली सेल 23 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये और इसके 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,499 रुपये है। यह फोन नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू जैसे कलर्स में मिलेगा। इसे Amazon और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।
रियलमी नारजो 90 5G की पहली सेल 24 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये है। यह फोन विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक जैसे कलर्स में मिलेगा। इसे Amazon और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।
Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G दोनों ही Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि Realme Narzo 90x 5G में थोड़ा बड़ा 6.80-इंच एलसीडी डिस्प्ले है। नारजो 90 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट है, जबकि 90x में डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है। नारजो 90 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम सेंसर है। वहीं, Narzo 90x 5G में 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX852 मेन रियर कैमरा मिलता है। स्टैंडर्ड मॉडल में सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल कैमरा है, जबकि 90x में 8-मेगापिक्सेल का कैमरा है। दोनों ही फोन में 7000mAh की टाइटन बैटरी है जिसमें 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ, जबकि 90x मॉडल IP65 रेटिंग के साथ आता है।