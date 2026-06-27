आते ही छा जाएंगे सैमसंग, वनप्लस और ओप्पो के ये धांसू फोन, अगले हफ्ते लॉन्च, यह है खास

OPPO Reno16 Series 5G: लॉन्च डेट

भारत में ओप्पो रेनो 16 सीरीज 2 जुलाई को लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकेगा। इसकी प्री-बुकिंग शुरू चुकी है और बुकिंग करने वाले ग्राहकों को ढेर सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे 1499 रुपये के ओप्पो इन्को बड्स 3 प्रो प्लस फ्री, अमेजन इको पॉप स्पीकर खरीदने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट, 800 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस, 1000 रुपये तक का स्टूडेंट डिस्काउंट, 180 दिन का स्क्रीन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, जियो यूजर्स को 5000GB डेटा और 18 महीनों के लिए फ्री जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन। हाल ही में ग्लोबल मार्केट में कंपनी ने Oppo Reno 16 5G, Reno 16 Pro 5G, and Reno 16F 5G को लॉन्च किया है। अब देखने यह है कि भारत में कितने मॉडल आ रहे हैं।