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नया फोन खरीदना है, तो देखें ये लिस्ट, शुरू हो रही इन फोन्स की SALE; सबसे सस्ता ₹7000 का

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो यह लिस्ट आपके काम आएगी।यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में भारतीय बाजार में एंट्री की है और अब इनकी बिक्री शुरू होने जा रही है। लिस्ट में देखें आपको कौन सा फोन पसंद आ रहा है...

Arpit SoniApr 05, 2026 09:06 am IST
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Realme 16 5G

यह फोन 5 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे Flipkart और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। इसकी कीमत बेस 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये और टॉप 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये है। यह एयर ब्लैक और एयर व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर के तौर पर, ब्रांड, Realme 16 5G को 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ बेच रहा है। खरीदार 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट या 6,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं। इसमें 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट, 50MP मेन रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का ही सेल्फी कैमरा है। रियर कैमरे के पास एक छोटा सा मिरर लगा है, जिसे "सेल्फी मिरर" कहा जा रहा है, जिससे यूजर्स रियर कैमरे से सेल्फी लेने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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LAVA Bold N2 Pro

यह स्मार्टफोन 6 अप्रैल से दोपहर 12 बजे Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 7,999 रुपये है। इसे Aurora Gold और Eclipse Grey कलर्स में खरीदा जा सकेगा। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पर चलता है और इसे एंड्रॉयड 16 का एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें यूनिसॉक T7250 चिपसेट लगा है। फोन में 50MP का रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 8MP कैमरा दिया गया है। फोन में 6.75-इंच डिस्प्ले है। इसमें 5,000mAh की बैटरी लगी है, जिसे 18W तक की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है।

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REDMI Note 15 SE 5G

यह फोन भारत में 7 अप्रैल को Flipkart और शाओमी के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे तीन कलर्स - कार्बन ब्लैक, क्रिमसन रिजर्व (लाल), और फ्रॉस्टेड व्हाइट में खरीदा जा सकेगा। फोन के बेस 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये और टॉप 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। ब्रांड ICICI बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये का ऑफर दे रहा है। इसके अलावा, कंपनी 4,000 रुपये का "स्पेशल" इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट भी दे रही है। इस फोन में 6.77-इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट, 50MP का मेन रियर कैमरा, 20MP सेल्फी कैमरा और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5800mAh की बैटरी है।

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Vivo V70 FE

यह फोन 9 अप्रैल से Amazon और Vivo India की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये है। इसके, 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 40,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये है। यह फोन मॉनसून ब्लू और नॉर्दर्न लाइट्स पर्पल फिनिश में उपलब्ध है। फोन में 6.83-इंच का OLED डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360-टर्बो चिपसेट, 200MP का मेन रियर कैमरा, 50MP का सेल्फी कैमरा और 7000mAh की बैटरी है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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LAVA Bold N2 Lite&nbsp;

यह Lava फोन भारत में 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 7,399 रुपये तय की गई है। हालांकि, ग्राहक 400 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ यह नया फोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी उन ग्राहकों को 500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है जो दो यूनिट खरीदते हैं। यह Kolar Gold और Nilgiri Blue कलर्स में उपलब्ध होगा। फोन में 6.75-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है। फोन में यूनिसॉक 9863A चिपसेट लगा है। इसमें LED फ्लैश के साथ 13MP का AI डुअल कैमरा है। सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा भी है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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