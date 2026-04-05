नया फोन खरीदना है, तो देखें ये लिस्ट, शुरू हो रही इन फोन्स की SALE; सबसे सस्ता ₹7000 का

Realme 16 5G

यह फोन 5 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे Flipkart और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। इसकी कीमत बेस 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये और टॉप 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये है। यह एयर ब्लैक और एयर व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर के तौर पर, ब्रांड, Realme 16 5G को 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ बेच रहा है। खरीदार 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट या 6,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं। इसमें 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट, 50MP मेन रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का ही सेल्फी कैमरा है। रियर कैमरे के पास एक छोटा सा मिरर लगा है, जिसे "सेल्फी मिरर" कहा जा रहा है, जिससे यूजर्स रियर कैमरे से सेल्फी लेने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।