पहली सेल में मचेगी लूट, ₹5000 तक सस्ते मिलेंगे ये चार स्मार्टफोन, लिस्ट में मोटो और रियलमी भी

Tecno Camon 50 Ultra 5G: खासियत

इसमें 6.78-इंच 1.5K ProXDR कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और 2800 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है। फोन IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आता है। फोन में मजबूत बॉडी के साथ आता है, जिसे MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रे सर्टिफिकेशन दिया गया है। दावा है कि 30 मिनट तक पानी में डूबे रहने पर भी इसे कुछ नहीं होगा और ऊंचाई से गिरने पर आसानी से नहीं टूटेगा। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल टेलीफोटो कैमरा और साथ में 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्टीमेट चिपसेट से लैस है। इसमें 6500mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।