नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे ये पांच धांसू स्मार्टफोन, लिस्ट में 10,000mAh बैटरी वाला मॉडल भी

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो खबर आपके लिए है। अगले हफ्ते कई नए स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हो रहे हैं। यहां हमने ऐसे फोन्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में 10,000mAh बैटरी वाला सबसे स्लिम फोन भी है। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल परफेक्ट रहेगा...

Arpit SoniFeb 28, 2026 12:57 pm IST
1/5

Ai+ Pulse 2

यह फोन भारत में 2 मार्च को दोपहर 12PM बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन दिखने में बेहद खूबसूरत है और इसे पांच कलर्स - पिंक, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में आने के लिए टीज किया है। फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। माइक्रोसाइट के अनुसार, फोन में 50MP AI डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। सेल्फी कैमरे लिए फोन में वॉटरड्रॉप है। दावा है कि यह 6000mAh बैटरी वाला सबसे स्लिम फोन होगा। फोन IP64 रेटिंग के साथ आएगा। इसमें 12nm पर बना यूनसॉक T7250 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। फोन एंड्रॉयड 16 ओएस के साथ आएगा।

2/5

Realme Narzo Power 5G

यह फोन भारत में 5 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे अमेजन से खरीदा जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh की बड़ी बैटरी है, जिसमें 80W फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यह फोन दूसरे गैजेट्स को चार्ज करने का भी काम कर सकता है, यानी यह फोन पावरबैंक का भी काम करेगा। फोन में 38 दिनों का स्टैंडबाय टाइम मिलेगा। फोन 36 मिनट में 50 फीसदी चार्ज हो जाएगा। फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.8-इंच का एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले है। पैनल के बारे में दावा किया गया है कि यह 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है, जिससे बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी और HDR परफॉर्मेंस का पता चलता है। फोन में डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट है, जिसे हाइपर विजन+ AI चिप के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन तीन साल के एंड्रॉयड अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ आएगा।

3/5

Nothing Phone (4a)

यह फोन भारत में 5 मार्च को 4PM पर लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। इसे पिंक औरक व्हाइट कलर में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने हिंट दिया है कि फोन स्नैपड्रैगन चिपसेट से लैस होगा। इसके पिल-शेप मॉड्यूल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें LED फ्लैश कैमरा यूनिट के बाहर लगा है। फोन में अपने पिछले मॉडल्स की तरह ही ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन है और इसमें शायद नया ग्लिफ बार नोटिफिकेशन सिस्टम होगा। Nothing Phone 4a में 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग वाली 5400mAh की बैटरी और 120Hz तक रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच 1.5K एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। एक लीक रिपोर्ट के अनुसार, नथिंग फोन 4a सीरीज के दोनों फोन (स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल) 12GB रैम और 256GB स्टोरेज में आ सकते हैं। इस कॉन्फिगरेशन में स्टैंडर्ड नथिंग फोन 4a मॉडल की कीमत 475 डॉलर (लगभग 43,000 रुपये) हो सकती है, और नथिंग फोन 4a Pro मॉडल की कीमत 540 डॉलर (लगभग 49,000 रुपये) हो सकती है।

4/5

Motorola Edge 70 Fusion

यह फोन भारत में 6 मार्च को दोपहर 12PM बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। पहले ही कंफर्म हो चुका है कि मोटोरोला एज 70 फ्यूजन भारत में तीन पैनटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन में मिलेगा, जिन्हें सिल्हूट, ब्लू सर्फ और कंट्री एयर कहा जा रहा है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। दावा है कि यह दुनिया का पहला फोन है जिसके पीछे 50MP का सोनी LYT-710 प्राइमरी कैमरा होगा। इसमें 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड मैक्रो कैमरा भी होगा। सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा भी होगा। फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट पर चलेगा। इसमें 7,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी, जो 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में क्वाड कर्व्ड 1.5K डिस्प्ले होगा, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, SGS आई प्रोटेक्शन, 96.2 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो और HDR10+ कंटेंट के लिए सपोर्ट होगा।

5/5

Realme C83 5G

यह फोन भारत में 7 मार्च को दोपहर 12PM बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। यह एक एंट्री-लेवल 5G फोन है और इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। फोन में 7,000mAh की बैटरी होगी। यह 15.6 घंटे गेमिंग, 27.7 घंटे वीडियो प्लेबैक, 58.5 घंटे कॉलिंग, 159.8 घंटे म्यूजिक प्लेबैक और 890 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देगी। यह रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन मजबूत बिल्ड के साथ आएगा। दावा है कि फोन को MIL-STD-810H ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस रेटिंग और IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आएगा। यह ब्लूमिंग पर्पल और स्प्राउटिंग ग्रीन शेड्स में मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, फोन तीन वेरिएंट में आएगा। इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये, 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये हो सकती है।

