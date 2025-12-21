भारत में धूम मचाएंगे OnePlus, Moto और Realme के ये फोन, पहली सेल अगले हफ्ते, देखें कीमत और खासियत

Motorola Edge 70 5G: खासियत

नया फोन Android 16 पर चलता है, जिसमें Hello UI है, और इसे तीन बड़े ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 6.7-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है। फोन IP68+IP69 रेटिंग और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट से लैस है, जिसमें 8GB LPDDR5x रैम और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और थ्री-इन-वन लाइट सेंसर भी है। सेल्फी के लिए भी 50MP कैमरा है। फोन 5000mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है। दावा है कि यह 31 घंटे तक का "लगातार वीडियो प्लेबैक" देता है। इसमें 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम और 5.99mm की मोटाई है। हैंडसेट का वजन लगभग 159g है।