Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सभारत में धूम मचाएंगे OnePlus, Moto और Realme के ये फोन, पहली सेल अगले हफ्ते, देखें कीमत और खासियत

भारत में धूम मचाएंगे OnePlus, Moto और Realme के ये फोन, पहली सेल अगले हफ्ते, देखें कीमत और खासियत

नया Smartphone खरीदने का प्लान है, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स की जानकारी दे रहे हैं, जिनकी पहली सेल अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। लिस्ट में सबसे लेटेस्ट वनप्लस 15R भी है, जिसकी सेल कल यानी 22 दिसंबर से शुरू हो रही है। देखें पूरी लिस्ट

Arpit SoniDec 21, 2025 02:07 pm IST
1/7

OnePlus 15R: पहली सेल

वनप्लस 15R भारत में कल (22 दिसंबर) दोपहर 12 बजे से Amazon, वनप्लस इंडिया ऑनलाइन स्टोर और दूसरे ऑफलाइन रिटेल चैनल्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 47,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 52,999 रुपये है। बैंक ऑफर के बाद, 256GB मॉडल की प्रभावी कीमत 44,999 रुपये और 512GB मॉडल की प्रभावी कीमत 47,999 रुपये रह जाएगी। जो ग्राहक OnePlus 15R को प्री-बुक करेंगे, उन्हें 2299 रुपये कीमत वाले OnePlus Nord Buds 3 (हार्मोनिक ग्रे) फ्री मिलेंगे। फोन चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा।

2/7

OnePlus 15R की खासियत

नया OnePlus 15R Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है। यह फोन चार ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.83-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट से लैस है। इसमें नया G2 वाई-फाई चिप और टच रिस्पॉन्स चिप भी है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए यह IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आता है। फोन में OIS के साथ 50MP (f/1.8) Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा और 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 8MP (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा है। फ्रंट में, 32MP (f/2.0) सेल्फी कैमरा है। फोन में 7400mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।

3/7

Motorola Edge 70 5G: पहली सेल

मोटोरोला एज 70 की पहली सेल भारत में 23 दिसंबर, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसकी कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये तय की गई है। हालांकि, चुनिंदा बैंक कार्ड पर 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा, जिससे प्रभावी कीमत 28,999 रुपये रह जाएगी। फोन Flipkart, Motorola इंडिया ऑनलाइन स्टोर और अन्य ऑफलाइन रिटेल चैनलों के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैंटोन गैजेट ग्रे और पैंटोन लिली पैड कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

4/7

Motorola Edge 70 5G: खासियत

नया फोन Android 16 पर चलता है, जिसमें Hello UI है, और इसे तीन बड़े ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 6.7-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है। फोन IP68+IP69 रेटिंग और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट से लैस है, जिसमें 8GB LPDDR5x रैम और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और थ्री-इन-वन लाइट सेंसर भी है। सेल्फी के लिए भी 50MP कैमरा है। फोन 5000mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है। दावा है कि यह 31 घंटे तक का "लगातार वीडियो प्लेबैक" देता है। इसमें 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम और 5.99mm की मोटाई है। हैंडसेट का वजन लगभग 159g है।

5/7

Realme NARZO 90x 5G: पहली सेल

रियलमी नारजो 90x 5G की पहली सेल 23 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये और इसके 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,499 रुपये है। यह फोन नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू जैसे कलर्स में मिलेगा। इसे Amazon और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

6/7

Realme NARZO 90 5G: पहली सेल

रियलमी नारजो 90 5G की पहली सेल 24 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये है। यह फोन विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक जैसे कलर्स में मिलेगा। इसे Amazon और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

7/7

Realme Narzo 90 5G और 90x: खासियत

रियलमी नारजो 90 5G और 90x 5G दोनों ही Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि 90x 5G में थोड़ा बड़ा 6.80-इंच डिस्प्ले है। नारजो 90 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट है, जबकि 90x में डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है। नारजो 90 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर है। वहीं, 90x 5G में 50MP का सोनी IMX852 मेन रियर कैमरा मिलता है। स्टैंडर्ड मॉडल में सेल्फी के लिए 50MP कैमरा है, जबकि 90x में 8MP का कैमरा है। दोनों ही फोन में 7000mAh की टाइटन बैटरी है जिसमें 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ, जबकि 90x मॉडल IP65 रेटिंग के साथ आता है।

Gadgets Hindi News OnePlus Motorola Realme