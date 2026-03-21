खरीदना है नया स्मार्टफोन? अगले हफ्ते इन मॉडल्स की पहली SALE, लिस्ट में 9000mAh बैटरी वाला मॉडल भी

POCO X8 Pro 5G और X8 Pro Max 5G: पहली सेल और कीमत

इन दोनों फोन्स की बिक्री 23 मार्च, दोपहर 12PM बजे से शुरू होगी। इन्हें Flipkart से खरीदा जा सकेगा। Poco X8 Pro 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये है। इसके Iron Man Edition की कीमत एकमात्र 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये है। यह ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Poco X8 Pro Max 5G की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 से शुरू होती है। टॉप 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 46,999 रुपये है। कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स के साथ 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। यह ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर्स में उपलब्ध है।