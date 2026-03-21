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खरीदना है नया स्मार्टफोन? अगले हफ्ते इन मॉडल्स की पहली SALE, लिस्ट में 9000mAh बैटरी वाला मॉडल भी

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट बता रहे हैं, जो अगले हफ्ते बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। लिस्ट में 9000mAh की बैटरी और 100W चार्जिंग वाला फोन भी है। देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniMar 21, 2026 01:17 pm IST
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POCO X8 Pro 5G और X8 Pro Max 5G: पहली सेल और कीमत&nbsp;

इन दोनों फोन्स की बिक्री 23 मार्च, दोपहर 12PM बजे से शुरू होगी। इन्हें Flipkart से खरीदा जा सकेगा। Poco X8 Pro 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये है। इसके Iron Man Edition की कीमत एकमात्र 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये है। यह ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Poco X8 Pro Max 5G की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 से शुरू होती है। टॉप 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 46,999 रुपये है। कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स के साथ 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। यह ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर्स में उपलब्ध है।

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POCO X8 Pro 5G और X8 Pro Max 5G: खासियत

Max मॉडल में 6.83-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि Poco X8 Pro 5G में 6.59 इंच एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। Max मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट है, जबकि, स्टैंडर्ड मॉडल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है। दोनों फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है और सेल्फी के लिए 20-मेगापिक्सेल का कैमरा है। Max मॉडल में 9,000mAh की बैटरी है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 6,500mAh की बैटरी दी गई है। दोनों में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

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Vivo T5x 5G: पहली सेल और कीमत

इसकी बिक्री 24 मार्च, दोपहर 12PM बजे से Flipkart, Vivo इंडिया ई-स्टोर और सभी पार्टनर रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये है। यह फोन Cyber ​​Green और Star Silver कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। वीवो, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई बैंक कार्ड और UPI से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा, ग्राहक 1,199 रुपये वाले जियो प्रीपेड प्लान के साथ 6 महीने के लिए 10 OTT ऐप्स का फ्री प्रीमियम एक्सेस भी पा सकते हैं।

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Vivo T5x 5G: स्पेसिफिकेशन्स

फोन में 6.76 इंच डिस्प्ले है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट पर चलता है। इसमें डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX852 मेन सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का बोकेह लेंस है। सेल्फी के लिए इसमें 32-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में 7200mAh की बैटरी है जो 44W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह बैटरी 40 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, 93 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 14.5 घंटे तक का नेविगेशन टाइम देती है। यह IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है।

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Realme P4 Lite 5G: पहली सेल और कीमत

इसकी बिक्री 25 मार्च, दोपहर 12PM बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart, रियलमी इंडिया वेबसाइट और देश भर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये, 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये है। यह फोन Mosaic Blue और Mosaic Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहक 1,000 रुपये की सीधी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 500 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है। मौजूदा रियलमी यूजर्स 500 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस के भी हकदार हैं।

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Realme P4 Lite 5G: स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट से लैस है। इसमें 13-मेगापिक्सेल का मेन प्राइमरी कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 5-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में 7000mAh की बैटरी है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 212 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.4 एमएम है।

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Ai+ Pulse 2: अगली सेल और कीमत

फोन की अगली सेल 27 मार्च को दोपहर 12PM आयोजित की जाएगी। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, फोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है, जबकि इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी ने टीज किया है कि ऑफर में फोन 6,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में मिलेगा।

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Ai+ Pulse 2: खासियत

फोन में 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। यह IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन ऑक्टा-कोर यूनिसॉक T7250 चिपसेट से लैस है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का कैमरा लगा है। फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह 4G फोन है।

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