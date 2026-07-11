8000mAh बैटरी और लोहालाट बॉडी, अगले हफ्ते आ रहे ये चार धांसू फोन, देखें लिस्ट

Tecno Camon 50 Ultra 5G: स्पेसिफिकेशन (ग्लोबल वेरिएंट)

इस फोन में 6.78-इंच का 1.5K (1208x2644 पिक्सेल) 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन देता है। फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट से लैस है। फोन IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग और मजबूती के लिए MIL-STD-810 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी के लिए 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का फ्रंट कैमरा होने की भी खबर है। फोन में 6500mAh की बैटरी और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने की बात कही जा रही है। इसमें डॉल्बी एटमॉस-ट्यून्ड स्पीकर यूनिट भी होने की खबर है।