17 मार्च को लॉन्च हो रहे ये चार धुरंधर स्मार्टफोन, लिस्ट में सैमसंग, वीवो और पोको भी

Samsung Galaxy M17e 5G

यह फोन भारत में 17 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे Amazon और कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। यह Blitz Blue और Vibe Violet फिनिश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 6.7-इंच की एचडी प्लस स्क्रीन होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। दावा है कि 14 हजार से कम की प्राइस रेंज में यह सबसे स्मूद फोन है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट लगा होगा। दावा है कि 10-15 हजार रुपये की प्राइस रेंज में यह सबसे लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग सेल्फी कैमरा होगा। इस हैंडसेट में 6,000mAh की बैटरी होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम देगी।