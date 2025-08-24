पहली सेल में धूम मचाएंगे ये पांच स्मार्टफोन, ₹5000 सस्ता मिलेगा ये मॉडल, मिलेगी 7000mAh तक बैटरी

Realme P4 Pro 5G

इस फोन की पहली सेल कल यानी 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 28,999 रुपये है। इसे बर्च वुड, डार्क ओक वुड और मिडनाइट आइवी जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 19,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा, यानी सीधे 5,000 रुपये सस्ता। इसमें 6.8 इंच का एमोलेड 4D कर्व+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी है।