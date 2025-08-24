पहली सेल में धूम मचाएंगे ये पांच स्मार्टफोन, ₹5000 सस्ता मिलेगा ये मॉडल, मिलेगी 7000mAh तक बैटरी

इस फोन की पहली सेल कल यानी 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 19,499 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 21,499 रुपये है। इसे इंजन ब्लू, फोर्ज रेड और स्टील ग्रे जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 14,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल कल यानी 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Amazon से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 3GB+64GB वेरिएंट के लिए 5,999 रुपये और 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 6,899 रुपये है। इसे ऑरोरा ब्लू, स्टारलिट ब्लैक और स्पेस टाइटेनियम जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। ऑफर के बाद यह 5,749 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में मिलेगा। इसमें 6.6 इंच डिस्प्ले, यूनिसॉक T7100 चिपसेट, 13-मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल कल यानी 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Amazon से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,499 रुपये है। ऑफर के बाद इसे 13,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा। इसे आर्कटिक फ्रॉस्ट और आर्कटिक स्लेट जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। इसमें 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल कल यानी 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 28,999 रुपये है। इसे बर्च वुड, डार्क ओक वुड और मिडनाइट आइवी जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 19,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा, यानी सीधे 5,000 रुपये सस्ता। इसमें 6.8 इंच का एमोलेड 4D कर्व+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल कल यानी 28 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Amazon से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये है। इसे फ्रॉस्टेड व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और सैंडी पर्पल जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी है।