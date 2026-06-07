पहली सेल में ही छा जाएंगे ये Motorola, Xiaomi फोन, मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट; लिस्ट

Motorola Edge 70 Pro+ 5G: खासियत

इसमें 6.8-इंच का 1.5K Extreme AMOLED डिस्प्ले है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग और मजबूती के लिए MIL-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट पैक करता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) वाला 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) का प्राइमरी कैमरा शामिल है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, जो 3x तक ऑप्टिकल जूम, 50x तक डिजिटल जूम और OIS की सुविधा देता है। इसमें 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है, जिसके साथ एक डेडिकेटेड 2-इन-1 लाइट सेंसर दिया गया है। यह फोन 4K/60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है। सेल्फी के लिए ऑटोफोकस वाला 50-मेगापिक्सेल (f/1.9) कैमरा दिया गया है। फोन में 6,500mAh की बैटरी है, जो 90W (वायर्ड) और 15W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ 5W वायर्ड और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।