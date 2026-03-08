नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते इन 6 फोन की पहली सेल, लिस्ट में iPhone 17e और मोटोरोला भी

Motorola Edge 70 Fusion

इस फोन की पहली सेल 12 मार्च, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये है। ग्राहक HDFC और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट या एलिजिबल डिवाइस पर 2,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं। इन ऑफर्स के साथ, प्रभावी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये हो जाती है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7,000mAh बैटरी है।