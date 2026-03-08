नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते इन 6 फोन की पहली सेल, लिस्ट में iPhone 17e और मोटोरोला भी

फोन के 4GB+64GB वेरिएंट की पहली सेल 9 मार्च से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट और ओप्पो ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा। इसे पहले 4GB+128GB वेरिएंट (कीमत 14,999 रुपये) और 6GB+128GB वेरिएंट (कीमत 16,999 रुपये) में लॉन्च किया गया था। यह आइसी ब्लू और प्रिज्म वॉयलेट कलर में उपलब्ध है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल 10 मार्च, दोपहर 12 से शुरू होगी। इसे अमेजन और कंपनी के स्टोर से खरीदा जा सकेगा। फोन में इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 27,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। इसे टाइटन सिल्वर और टाइटन ब्लू कलर में खरीदा जा सकेगा। लॉन्च किया गया है। लॉन्च ऑफर के तौर पर, बेस वेरिएंट 23,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। फोन में 6.8 इंच एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्टा चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 10,001mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल 11 मार्च से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट के अलावा ऐप्पल इंडिया वेबसाइट और ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। फोन की कीमत 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 64,900 रुपये और 512GB मॉडल के लिए 84,990 रुपये है। यह ब्लैक, सॉफ्ट पिंक औरप व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा। इसमें 6.1 इंच डिस्प्ले, A19 चिप, 48 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। कंपनी का दावा है कि फोन में 29 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है।
इस फोन की पहली सेल 11 मार्च, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन की कीमत 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 5,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 7,999 रुपये है। हालांकि, ये कीमतें वनडे ऑफर का हिस्सा है। फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले और यूनिसॉक T7250 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल 12 मार्च, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये है। ग्राहक HDFC और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट या एलिजिबल डिवाइस पर 2,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं। इन ऑफर्स के साथ, प्रभावी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये हो जाती है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7,000mAh बैटरी है।
इस फोन की पहली सेल 13 मार्च से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 34,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 है। यह फोन ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5,400mAh बैटरी है। Nothing Phone 4a Pro मॉडल 27 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।