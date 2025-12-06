पहली सेल में लूट, इतने सस्ते मिलेंगे रेडमी, ओप्पो और रियलमी के ये फोन, देखें कीमत

OPPO Find X9 (Velvet Red): फर्स्ट सेल डेट

OPPO Find X9 के Velvet Red कलर वेरिएंट की पहली सेल भारतीय बाजार में 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कीमत की बात करें तो, वेलवेट रेड एडिशन सिंगल 12GB+256GB कॉन्फिगरेशन में 74,999 रुपये में मिलेगा। बैंक ऑफर के साथ, कीमत 67,499 रुपये तक कम हो जाएगी। कंपनी इसके साथ ग्राहकों को 5,198 रुपये कीमत का ब्लैक गोल्ड गिफ्ट बॉक्स दे रही है, जिसमें OPPO Enco Buds 3 Pro+ और एक प्रीमियम फोन केस शामिल है। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा, Flipkart और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर्स से खरीदा जा सकेगा। यह फोन भारत में स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर्स में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 74,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 84,999 रुपये है।