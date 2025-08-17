₹8999 में 5G स्मार्टफोन, इन तीन मॉडल की पहली सेल अगले हफ्ते, देखें कीमत और खासियत

Tecno Spark Go 5G की खासियत पर

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.74 इंच का डिस्प्ले है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाईओएस 15 पर चलता है। इसमें 8GB तक रैम (4GB+4GB) का सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 6000mAh बैटरी वाला सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला फोन है। इसकी मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन केवल 194 ग्राम है। फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। यह सेगमेंट का पहला फोन है, जो नो नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ आता है, जो यूजर्स को एलिजिबल टेक्नो फोन्स पर बिना सेलुलर कनेक्टिविटी के कॉल करने या मैसेज भेजने की अनुमति देता है। इसमें Ella AI assistant का सपोर्ट भी मिलता है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। फोन में AI राइटिंग असिस्टेंट और गूगल के सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।