₹8999 में 5G स्मार्टफोन, इन तीन मॉडल की पहली सेल अगले हफ्ते, देखें कीमत और खासियत

नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी पहली सेल अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। लिस्ट में सबसे सस्ता 8,999 रुपये का 5G फोन है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniSun, 17 Aug 2025 09:52 PM
POCO M7 Plus 5G की सेल डेट और कीमत

इस फोन की पहली सेल 19 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा। फोन के 6GB+128GB मॉडल की कीमत 13,999 रुपये और 8GB+256GB मॉडल की कीमत 14,999 रुपये। इसे एक्वा ब्लू, कार्बन ब्लैक और क्रोम सिल्वर जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे 12,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

POCO M7 Plus 5G की खासियत

फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.9 इंच का डिस्प्ले है। फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2.0 पर चलता है। फोन दो ओएस अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है।

Infinix HOT 60i 5G की सेल डेट और कीमत

फोन की पहली सेल 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा। फोन के एकमात्र 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 9,299 रुपये है लेकिन बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे केवल 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे चार कलर ऑप्शन्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में खरीदा जा सकता है।

Infinix HOT 60i 5G की खासियत

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.75 इंच का डिस्प्ले है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है, जिसे माली G57 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलता है। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलता है। फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो फुल चार्ज में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे सकती है। इसमें वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, यानी यह पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है।

Tecno Spark Go 5G की सेल डेट और कीमत

फोन की पहली सेल 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकेगा। फोन के एकमात्र 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। इसे स्काई ब्लू, इंक ब्लैक, टरक्वाइज ग्रीन ग्रीन और हेरिटेज इंस्पायर्ड बीकानेर रेड जैसे कलर ऑप्शन्स में खरीदा जा सकता है।

Tecno Spark Go 5G की खासियत पर

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.74 इंच का डिस्प्ले है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाईओएस 15 पर चलता है। इसमें 8GB तक रैम (4GB+4GB) का सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 6000mAh बैटरी वाला सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला फोन है। इसकी मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन केवल 194 ग्राम है। फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। यह सेगमेंट का पहला फोन है, जो नो नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ आता है, जो यूजर्स को एलिजिबल टेक्नो फोन्स पर बिना सेलुलर कनेक्टिविटी के कॉल करने या मैसेज भेजने की अनुमति देता है। इसमें Ella AI assistant का सपोर्ट भी मिलता है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। फोन में AI राइटिंग असिस्टेंट और गूगल के सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।

