₹9999 शुरुआती कीमत में 12GB तक रैम, शुरू हो रही इतने सारे फोन की SALE, लिस्ट में Moto भी

POCO C81, C81x: खासियत

Poco C81 और Poco C81x डुअल सिम हैंडसेट हैं। जहाँ स्टैंडर्ड मॉडल Android 16-आधारित HyperOS 3 पर चलता है, वहीं Poco C81x Android 15 के साथ आता है। कंपनी Poco C81 चार ओएस अपग्रेड और Poco C81x दो OS अपडेट के लिए एलिजिबल है। दोनों फोन में छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। C81 में 6.9-इंच डिस्प्ले है, जबकि C81x में 6.88-इंच डिस्प्ले है। दोनों फोन Unisoc T7250 चिपसेट से लैस है। Poco C81 में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 13-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। Poco C81x में 13-मेगापिक्सेल का सिंगल रियर कैमरा है। दोनों में सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल कैमरा है। Poco C81 में 6300mAh बैटरी है जबकि Poco C81x में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।