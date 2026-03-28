Samsung से लेकर Redmi तक, पहली सेल में धूम मचाएंगे ये फोन, लिस्ट में देखें कीमत, खासियत

Samsung Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G: खासियत

सैमसंग गैलेक्सी A57 5G और गैलेक्सी A37 5G में 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। गैलेक्सी A57 5G में एक्सीनॉस 1680 चिपसेट लगा है, जबकि गैलेक्सी A37 5G एक्सीनॉस 1480 चिपसेट पर चलता है। दोनों फोन 12GB तक LPDDR5X रैम और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। दोनों में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, दोनों फोन में 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। दोनों में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं।