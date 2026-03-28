Samsung से लेकर Redmi तक, पहली सेल में धूम मचाएंगे ये फोन, लिस्ट में देखें कीमत, खासियत

सैमसंग गैलेक्सी A57 5G और सैमसंग गैलेक्सी 5G अभी Amazon पर प्री-ऑर्डर के लिए लिस्टेड हैं, और इनकी डिलीवरी 2 अप्रैल से शुरू होगी। सैमसंग गैलेक्सी A57 5G के 8GB+256GB मॉडल की कीमत 56,999 रुपये और 12GB+256GB मॉडल की कीमत 62,499 रुपये है। यह ऑसम नेवी, ऑसम आइसीब्लू और ऑसम लिलाक कलर्स में उपलब्ध है। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी A37 5G के 8GB+128GB मॉडल की शुरुआती कीमत 41,999 रुपये है, 8GB+256GB मॉडल की कीमत 47,499 रुपये और 12GB+256GB मॉडल की कीमत 52,499 रुपये है। यह ऑसम लैवेंडर, ऑसम चारकोल और ऑसम ग्रेग्रीन शेड्स में उपलब्ध है।
सैमसंग गैलेक्सी A57 5G और गैलेक्सी A37 5G में 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। गैलेक्सी A57 5G में एक्सीनॉस 1680 चिपसेट लगा है, जबकि गैलेक्सी A37 5G एक्सीनॉस 1480 चिपसेट पर चलता है। दोनों फोन 12GB तक LPDDR5X रैम और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। दोनों में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, दोनों फोन में 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। दोनों में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं।
यह फोन 3 अप्रैल से फ्लिपकार्ट, एमआई डॉट कॉम और शाओमी के ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत बेस 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये, 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये और 6GB+12GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। यह तीन कलर्स - ऐस ब्लैक, ऑसम ब्लू और अमेज पर्पल में उपलब्ध होगा।
इस फोन में 6.9-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच बदलता रहता है। यह स्क्रीन 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है और दावा किया गया है कि यह 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देगी। फोन एक ऑक्टा-कोर T8300 5G प्रोसेसर पर चलता है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 32-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का कैमरा मिलता है। फोन में 6,300mAh की बैटरी है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
यह फोन 3 अप्रैल से कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये औरे 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,999 रुपये है। इसे फ़ैंटेसी पर्पल, मिंट ग्रीन, इंक ब्लैक और शैम्पेन गोल्ड जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।
फोन में 6.78 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यह 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में 560 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। यह 240Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट से लैस है। फोन में 50MP का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।