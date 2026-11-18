Airtel का 469 रुपये का प्लान

एयरटेल का यह प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5.58 रुपये आएगा। यह एक वॉयस ओनली प्लान है इसलिए इस प्लान में ग्राहकों को डेटा नहीं मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और साथ में कुल 900 एसएमएस मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में रियल टाइम स्पैम कॉल अलर्ट, 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स शामिल है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, एसएमएस कोटा सामप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज लिया जाएगा।