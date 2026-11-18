बीएसएनएल का यह प्लान पूरे 80 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5.48 रुपये आएगा। यह एक वॉयस ओनली प्लान है इसलिए इस प्लान में ग्राहकों को डेटा नहीं मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और साथ में कुल 300 एसएमएस मिलेंगे।
जियो का यह प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5.33 रुपये आएगा। यह एक वॉयस ओनली प्लान है इसलिए इस प्लान में डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और साथ में कुल 1000 एसएमएस मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का फ्री एक्सेस शामिल है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, एसएमएस कोटा सामप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज लिया जाएगा।
एयरटेल का यह प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5.58 रुपये आएगा। यह एक वॉयस ओनली प्लान है इसलिए इस प्लान में ग्राहकों को डेटा नहीं मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और साथ में कुल 900 एसएमएस मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में रियल टाइम स्पैम कॉल अलर्ट, 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स शामिल है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, एसएमएस कोटा सामप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज लिया जाएगा।
वोडा-आइडिया का यह प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5.59 रुपये आएगा। यह एक वॉयस ओनली प्लान है इसलिए इस प्लान में ग्राहकों को डेटा नहीं मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और साथ में कुल 900 एसएमएस मिलेंगे। प्लान में कोई एडिशनल बेनिफिट्स शामिल नहीं है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, एसएमएस कोटा सामप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज लिया जाएगा।
Jio, Airtel, Vi और BSNL ने TRAI के निर्देश पर इन प्लान्स को लॉन्च किया है। ये प्लान्स खासतौर से ऐसे ग्राहकों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें केवल कॉलिंग और कुछ SMS की जरूरत है और वे डेटा नहीं चाहते हैं। अगर आप लंबी समय तक अपनी सिम एक्टिव रखने के लिए किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो भी यह प्लान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।