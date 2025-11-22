Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सपूरे 90 दिन मुफ्त में देखें JioHotstar, खर्च 200 रुपये से कम; इन 6 प्लान्स पर ऑफर

पूरे 90 दिन मुफ्त में देखें JioHotstar, खर्च 200 रुपये से कम; इन 6 प्लान्स पर ऑफर

Jio, Airtel और Vodafone idea (Vi) के पास अपने ग्राहकों के लिए ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स हैं। आज हम इन कंपनियों के ऐसे प्लान्स बता रहे हैं, जो 200 रुपये से कम में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन और 90 दिन तक की वैलिडिटी प्रदान करते हैं। देखें लिस्ट

Arpit SoniSat, 22 Nov 2025 06:39 PM
1/6

1. Airtel का 195 रुपये का प्लान

यह एयरटेल का डेटा प्लान है। 195 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 12GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (20+ OTTs) सब्सक्रिप्शन शामिल है।

2/6

2. Jio का 100 रुपये का प्लान

यह जियो का डेटा प्लान है। 100 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 5GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar (Mobile/TV) सब्सक्रिप्शन शामिल है।

3/6

3. Jio का 195 रुपये का प्लान

यह जियो का डेटा प्लान है। 195 रुपये का यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 15GB डेटा मिलता है। प्लान में 90 दिनों के लिए JioHotstar (Mobile/TV) सब्सक्रिप्शन शामिल है।

4/6

4. Vi का 100 रुपये का प्लान

यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा प्लान है। 100 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 5GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है।

5/6

5. Vi का 151 रुपये का प्लान

यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा प्लान है। 151 रुपये का यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 4GB डेटा मिलता है। प्लान में 3 महीने के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है।

6/6

6. Vi का 169 रुपये का प्लान

यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा प्लान है। 169 रुपये का यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 8GB डेटा मिलता है। प्लान में 3 महीने के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है।

Gadgets Hindi News Airtel Jio Vodafone Idea