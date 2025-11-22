पूरे 90 दिन मुफ्त में देखें JioHotstar, खर्च 200 रुपये से कम; इन 6 प्लान्स पर ऑफर

1. Airtel का 195 रुपये का प्लान

यह एयरटेल का डेटा प्लान है। 195 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 12GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (20+ OTTs) सब्सक्रिप्शन शामिल है।