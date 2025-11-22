पूरे 90 दिन मुफ्त में देखें JioHotstar, खर्च 200 रुपये से कम; इन 6 प्लान्स पर ऑफर

यह एयरटेल का डेटा प्लान है। 195 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 12GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (20+ OTTs) सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह जियो का डेटा प्लान है। 100 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 5GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar (Mobile/TV) सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह जियो का डेटा प्लान है। 195 रुपये का यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 15GB डेटा मिलता है। प्लान में 90 दिनों के लिए JioHotstar (Mobile/TV) सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा प्लान है। 100 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 5GB डेटा मिलता है। प्लान में 1 महीने के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा प्लान है। 151 रुपये का यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 4GB डेटा मिलता है। प्लान में 3 महीने के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा प्लान है। 169 रुपये का यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 8GB डेटा मिलता है। प्लान में 3 महीने के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है।