खत्म नहीं होगा Recharge, 84 दिन तक चलेंगे ये सबसे सस्ते प्लान; कीमत ₹500 से कम

एयरटेल का 448 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 5.33 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 1000 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलेगा।
एयरटेल का 469 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 5.58 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 900 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। प्लान में 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
एयरटेल का 489 रुपये का प्रीपेड प्लान 77 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.35 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ एकमुश्त 6GB डेटा और कुल 600 एसएमएस मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट चलाने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
वोडाफोन आइडिया का 470 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 5.59 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 900 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है।
वोडाफोन आइडिया का 489 रुपये का प्रीपेड प्लान 78 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.26 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के एकमुश्त 6GB डेटा और कुल 1000 एसएमएस मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट चलाने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।
बीएसएनएल का 485 रुपये का प्रीपेड प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.73 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।