खत्म नहीं होगा Recharge, 84 दिन तक चलेंगे ये सबसे सस्ते प्लान; कीमत ₹500 से कम

Airtel का 489 रुपये का प्लान

एयरटेल का 489 रुपये का प्रीपेड प्लान 77 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.35 रुपये आएगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ एकमुश्त 6GB डेटा और कुल 600 एसएमएस मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट चलाने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।