पूरे 30 महीने नहीं आएगा 'BILL', रोज मिलेगी 40Mbps स्पीड, ढेर सारा डेटा भी

फ्री इंस्टॉलेशन और मॉडेम

BSNL का Rural BharatNet FTTH, बीएसएनएल द्वारा चलाया जा रही Fiber to the Home (FTTH) ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो BharatNet परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है। यह सर्विस ऑप्टिकल फाइबर केबल को सीधे गांवों के घरों तक पहुंचाती है, जिससे हाई-स्पीड इंटरनेट, वॉयस कॉलिंग और अन्य डिजिटल सर्विसेस मिलती हैं। सरकार की इस पहल के तहत ग्राहकों को इंस्टॉलेशन और मॉडेम फ्री दे रही। ग्राहकों को केवल मंथली चार्ज देना होता है।