5 रुपये रोज में 365 दिनों की वैलिडिटी, पैसा वसूल हैं Airtel, Jio, Vi के ये 6 रिचार्ज

Airtel, Jio, Vi के पास 365 दिन चलने वाले कुछ बेहद एक्सपेंसिव प्लान्स हैं। लेकिन असल में यह प्लान्स बेहद सस्ते पड़ते हैं। यहां हम आपको ऐसे प्लान बता रहे हैं, जिनके रोज का खर्च 10 रुपये से भी कम है। लिस्ट में कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं, जिनका रोज का खर्च 5 रुपये है। चलिए बताते हैं कैसे...

Arpit SoniSun, 7 Sep 2025 01:35 PM
1/6

Airtel का 3,599 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल का 3,599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।

2/6

Airtel का 1,849 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह एयरटेल का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। 1,849 रुपये का यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 5.06 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।

3/6

Jio का 3,599 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 3,599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। जियो अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के तहत, प्लान के साथ ढेर सारे बेनिफिट्स दे रही है। इस प्लान के साथ 90 दिनों के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो होम ट्रायल समेत कई अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं।

4/6

Vi का 3,599 रुपये का प्रीपेड प्लान

वीआई का 3599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

5/6

Vi का 3,499 रुपये का प्रीपेड प्लान

वीआई का 3,499 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। वीआई इस प्लान के साथ 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा भी दे रही है।

6/6

Vi का 1,849 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह वीआई का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। 1849 रुपये का यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 5.06 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं।

