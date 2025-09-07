5 रुपये रोज में 365 दिनों की वैलिडिटी, पैसा वसूल हैं Airtel, Jio, Vi के ये 6 रिचार्ज

Jio का 3,599 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 3,599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। जियो अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के तहत, प्लान के साथ ढेर सारे बेनिफिट्स दे रही है। इस प्लान के साथ 90 दिनों के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो होम ट्रायल समेत कई अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं।