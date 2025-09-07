5 रुपये रोज में 365 दिनों की वैलिडिटी, पैसा वसूल हैं Airtel, Jio, Vi के ये 6 रिचार्ज

एयरटेल का 3,599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।
यह एयरटेल का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। 1,849 रुपये का यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 5.06 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।
जियो का 3,599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। जियो अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के तहत, प्लान के साथ ढेर सारे बेनिफिट्स दे रही है। इस प्लान के साथ 90 दिनों के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो होम ट्रायल समेत कई अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं।
वीआई का 3599 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
वीआई का 3,499 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। वीआई इस प्लान के साथ 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा भी दे रही है।
यह वीआई का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। 1849 रुपये का यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 5.06 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं।