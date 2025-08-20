पहली सेल: 10 हजार से कम में मिलेंगे ये दो 5G स्मार्टफोन, दोनों में 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा

Infinix HOT 60i 5G: अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी

फोन में 6000mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। कंपनी ने दावा किया है कि फुल चार्ज में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 41.2 घंटे तक का कॉलिंग टाइम दे सकता है। इसमें वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, यानी यह पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले है, जिसमें एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है, जिसे माली G57 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलता है। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलता है और इसमें 128GB स्टोरेज मिलेगा।