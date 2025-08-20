पहली सेल: 10 हजार से कम में मिलेंगे ये दो 5G स्मार्टफोन, दोनों में 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा

फोन को केवल एक ही कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है, जिसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम के साथ 128GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 9,999 रुपये है। यह 21 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे Flipkart, Amazon के साथ-साथ देशभर के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। फोन को स्काई ब्लू, इंक ब्लैक, टरक्वाइज ग्रीन ग्रीन और हेरिटेज इंस्पायर्ड बीकानेर रेड जैसे कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है।
कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला फोन है। इसकी मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन केवल 194 ग्राम है। फोन में 6000mAh बैटरी दी गई है। पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए यह IP67 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाईओएस 15 पर चलता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट है। फोन में 8GB रैम का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम और 4GB वर्चुअल रैम है। फोन में 128GB स्टोरेज मिलता है।
फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। कंपनी के अनुसार, यह सेगमेंट का पहला 5G फोन है, जो नो नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ आता है, जो यूजर्स को एलिजिबल टेक्नो फोन्स पर बिना सेलुलर कनेक्टिविटी के कॉल करने या मैसेज भेजने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, फोन में Ella AI असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। फोन में AI राइटिंग असिस्टेंट और गूगल के सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।
भारत में इस फोन को केवल एक कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है, जिसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम और 128GB स्टोरेज है। इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा। फ्लिपकार्ट पर यह फोन 9,299 रुपये कीमत के साथ लिस्ट है, लेकिन बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे केवल 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकता है। इसे चार कलर ऑप्शन्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में खरीदा जा सकता है।
फोन में 6000mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। कंपनी ने दावा किया है कि फुल चार्ज में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 41.2 घंटे तक का कॉलिंग टाइम दे सकता है। इसमें वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, यानी यह पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले है, जिसमें एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है, जिसे माली G57 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलता है। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलता है और इसमें 128GB स्टोरेज मिलेगा।
कंपनी ने बताया है कि फोन में वॉकी-टॉकी कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा, जिससे यूजर बिना सिम के भी बात कर सकेंगे, हालांकि यह फीचर केवल इंफिनिक्स-टू-इंफिनिक्स डिवाइस में ही काम करेगा। यह फीचर बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में काफी काम आएगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में यूनिक कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में AI फीचर्स भी मिलेंगे।