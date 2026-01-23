Sale Live : ₹8999 में लें Tecno Spark Go 3, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं

कीमत और पहली सेल

Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोन की कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 8,999 रुपये है। इसमें 4GB वर्चअल रैम का सपोर्ट मिलता है, जिससे रैम बढ़कर 8GB हो जाती है। फोन की पहली सेल आज (23 जनवरी दोपहर 12 बजे) से शुरू हो गई है। आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं। जल्द यह Flipkart पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसे चार कलर्स ऑरोरा पर्पल, गैलेक्सी ब्लू, टाइटेनियम ग्रे और इंक ब्लैक में लॉन्च किया गया है।