दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफोन और क्रिस्टल जड़े रेजर 60 की पहली सेल में मचेगी धूम, मिलेंगे इतने सस्ते

Motorola Razr 60 Swarovski Edition की खासियत

मोटोरोला रेजर 60 स्वारोवस्की एडिशन में क्विल्टेड लेदर से इंस्पायर्ड फिनिश है और इसमें 35 हाथ से लगाए गए स्वारोवस्की क्रिस्टल हैं, जिनमें हिंज पर 26-फेसेट क्रिस्टल भी शामिल है। इस लिमिटेड-एडिशन डिवाइस में क्रिस्टल से इंस्पायर्ड वॉल्यूम बटन हैं, और यह अतिरिक्त स्टाइल के लिए एक प्रीमियम क्रॉसबॉडी केस के साथ आता है। इसमें 6.9-इंच pOLED LTPO मेन फोल्डेबल डिस्प्ले, 3.63-इंच pOLED कवर स्क्रीन, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सेल का कैमरा है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट और 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बैटरी है।