दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफोन और क्रिस्टल जड़े रेजर 60 की पहली सेल में मचेगी धूम, मिलेंगे इतने सस्ते

फोन की पहली सेल 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। भारत में फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये रखी गई है। यह स्मार्टफोन कूल ब्लैक, स्काई ब्लू और स्लिम व्हाइट जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इसे Flipkart, Amazon समेत देशभर के ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।
कंपनी का दावा है कि 5,160mAh की बैटरी के साथ यह दुनिया का सबसे हल्का और पतला फोन है। इसकी मोटाई 5.95 एमएम और वजन 156 ग्राम है। फोन में 6.78-इंच 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। फोन मीडियाटेक डाइमेंशसिटी 6400 चिपसेट से लैस है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 13-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5160mAh की बैटरी है।
फोन की पहली सेल 11 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। भारत में मोटोरोला रेजर 60 स्वारोवस्की एडिशन की कीमत 54,999 रुपये है। 5,000 रुपये की बैंक छूट के बाद यह 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध होगा। इसे Flipkart, Motorola.in और देश के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। यह फोन सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे।
मोटोरोला रेजर 60 स्वारोवस्की एडिशन में क्विल्टेड लेदर से इंस्पायर्ड फिनिश है और इसमें 35 हाथ से लगाए गए स्वारोवस्की क्रिस्टल हैं, जिनमें हिंज पर 26-फेसेट क्रिस्टल भी शामिल है। इस लिमिटेड-एडिशन डिवाइस में क्रिस्टल से इंस्पायर्ड वॉल्यूम बटन हैं, और यह अतिरिक्त स्टाइल के लिए एक प्रीमियम क्रॉसबॉडी केस के साथ आता है। इसमें 6.9-इंच pOLED LTPO मेन फोल्डेबल डिस्प्ले, 3.63-इंच pOLED कवर स्क्रीन, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सेल का कैमरा है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट और 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बैटरी है।
अगर आप अगले हफ्ते तक इंजतार नहीं करना चाहते, तो रियलमी 15T पर विचार कर सकते हैं। इस फोन की पहली सेल आज (6 सितंबर) दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। भारत में फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट लिए 20,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये है। यह फ्लोइंग सिल्वर, सिल्क ब्लू और सूट टाइटेनियम रंगों में उपलब्ध है। इसे फ्लिपकार्ट, रियलमी इंडिया ई-स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसे 18,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।
फोन में 6.57-इंच का फुल-एचडी प्लस 4R कम्फर्ट प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स प्रोसेसर है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए भी 50-मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन में 60W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी है। फोन IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है।