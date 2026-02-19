Tecno Pova Curve 2 5G की पहली सेल कल, दुनिया का सबसे पतला 8000mAh बैटरी फोन, 47 दिन चलेगी बैटरी

तेजतर्रार प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट

फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड HiOS 16 पर चलता है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट है, साथ में 8GB रैम और 256GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फोन की रैम को वर्चुअली लगभग 16GB तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेसर को आर्म G610 MC2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन तीन साल तक अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। यह दुनिया का पहला ट्रिपल चिपसेट फोन है और यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो 20 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है।