6250 रुपये से कम में मिल रहे 8GB तक की रैम वाले फोन, सबसे सस्ता 5999 का, लिस्ट में सैमसंग भी

अमेजन इंडिया पर लिस्ट ये फोन 8जीबी तक की रैम के साथ आते हैं। इनकी कीमत 6500 रुपये से कम है। इसमें सबसे सस्ता डिवाइस 5999 रुपये का है। इन फोन पर बैंक ऑफर और कैशबैक भी दिया जा रहा है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी फोन शामिल है।

Kumar Prashant SinghTue, 16 Sep 2025 03:01 PM
एंट्री लेवल सेगमेंट में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। अमेजन इंडिया पर लिस्ट ये फोन 8जीबी तक की रैम के साथ आते हैं। इनकी कीमत 6500 रुपये से कम है। इसमें सबसे सस्ता डिवाइस 5999 रुपये का है। इन फोन पर बैंक ऑफर और कैशबैक भी दिया जा रहा है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी फोन शामिल है। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

itel ZENO 10

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले आइटेल के इस फोन की कीमत अमेजन पर 5999 रुपये है। फोन पर 599.90 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन पर 299 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

8जीबी तक की रैम वाला फोन

आइटेल का यह फोन मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। फोन का एचडी+ डिस्प्ले 6.6 इंच का है, जो डाइनैमिक बार फीचर से लैस है। फो की बैटरी 5000mAh की है।

Tecno POP 9

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6099 रुपये है। फोन पर 609.90 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। वर्चुअल रैम फीचर की मदद से फोन की टोटल रैम 6जीबी तक की हो जाती है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। (Photo: techcabal)

कैमरा और प्रोसेसर

फोन में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर हीलियो G50 दे रही है।

Samsung Galaxy M05

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 6249 रुपये है। फोन पर 312 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।

50MP कैमरा और 8जीबी तक रैम

सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। रैम प्लस फीचर की मदद से फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है।

