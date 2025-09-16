6250 रुपये से कम में मिल रहे 8GB तक की रैम वाले फोन, सबसे सस्ता 5999 का, लिस्ट में सैमसंग भी

एंट्री लेवल सेगमेंट में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। अमेजन इंडिया पर लिस्ट ये फोन 8जीबी तक की रैम के साथ आते हैं। इनकी कीमत 6500 रुपये से कम है। इसमें सबसे सस्ता डिवाइस 5999 रुपये का है। इन फोन पर बैंक ऑफर और कैशबैक भी दिया जा रहा है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी फोन शामिल है। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।