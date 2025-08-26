आपका WhatsApp, UPI, बैंक अकाउंट खतरे में, बचने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

1. Strong Password और Two-Factor Authentication का इस्तेमाल करें

सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि अपने स्मार्टफोन में Strong Password या PIN लगाएं। 123456 या date of birth जैसे पासवर्ड हैकर्स के लिए बेहद आसान होते हैं। हमेशा ऐसा पासवर्ड चुनें जिसमें uppercase letters, lowercase letters, numbers और special characters शामिल हों। इसके साथ ही, जहां भी संभव हो, Biometric Lock (Fingerprint/Face Unlock) का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी है कि अपने बैंकिंग ऐप्स, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर Two-Factor Authentication (2FA) जरूर ऑन करें। इससे अगर हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए तो वह बिना ओटीपी या सिक्योरिटी कोड के आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा।