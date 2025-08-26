आपका WhatsApp, UPI, बैंक अकाउंट खतरे में, बचने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

स्मार्टफोन हमारी डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है। यही वह डिवाइस है जिसमें हमारी बैंकिंग डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, फोटो-वीडियो, ईमेल और कॉन्टैक्ट्स जैसे बेहद महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहता है। यानी स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने का साधन नहीं बल्कि हमारी डिजिटल पहचान है।
इसी वजह से हैकर्स और साइबर अपराधियों की नजर हमेशा आपके फोन पर रहती है। जरा सी लापरवाही होने पर वे आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, या आपके सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं क्योंकि वे सही स्मार्टफोन सिक्योरिटी टिप्स नहीं अपनाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को हैकिंग से बचा सकते हैं।
सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि अपने स्मार्टफोन में Strong Password या PIN लगाएं। 123456 या date of birth जैसे पासवर्ड हैकर्स के लिए बेहद आसान होते हैं। हमेशा ऐसा पासवर्ड चुनें जिसमें uppercase letters, lowercase letters, numbers और special characters शामिल हों। इसके साथ ही, जहां भी संभव हो, Biometric Lock (Fingerprint/Face Unlock) का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी है कि अपने बैंकिंग ऐप्स, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर Two-Factor Authentication (2FA) जरूर ऑन करें। इससे अगर हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए तो वह बिना ओटीपी या सिक्योरिटी कोड के आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा।
हैकर्स अक्सर पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हैं। अगर आपका फोन अपडेटेड नहीं है तो उसमें सुरक्षा की कमी रहती है। इसलिए हमेशा अपने स्मार्टफोन का Operating System और Security Patch लेटेस्ट वर्जन में रखें। मोबाइल कंपनियां ये अपडेट्स खास तौर पर हैकिंग से बचाने के लिए देती हैं। इसी तरह, ऐप्स को भी समय-समय पर अपडेट करते रहें। खासकर बैंकिंग, UPI और सोशल मीडिया ऐप्स को। थर्ड-पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनमें वायरस या स्पायवेयर छिपा हो सकता है।
पब्लिक Wi-Fi (जैसे कैफे, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला फ्री Wi-Fi) हैकर्स के लिए सबसे आसान शिकार होता है। ऐसे नेटवर्क पर आपका डेटा सुरक्षित नहीं होता और कोई भी आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर सकता है। अगर जरूरी न हो तो पब्लिक Wi-Fi पर UPI ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग न करें। अगर करना ही पड़े तो VPN (Virtual Private Network) का इस्तेमाल करें।
हैकर्स नकली ऐप्स बनाकर यूजर्स को फंसाते हैं। ये ऐप्स असली जैसे दिखते हैं लेकिन आपके फोन में वायरस डाल देते हैं। हमेशा Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉल करने से पहले ऐप की Ratings, Reviews और Developer Information चेक करें। साथ ही, अगर कोई ऐप आपके फोन के कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांग रहा है और इसकी जरूरत नहीं है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में Find My Device (Android) या Find My iPhone (iOS) जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इनकी मदद से आप फोन चोरी होने पर उसे Track, Lock या Data Delete कर सकते हैं। साथ ही, हमेशा अपने महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स, फोटो और वीडियो का क्लाउड बैकअप रखें। अगर कभी फोन हैक हो जाए या चोरी हो जाए तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा।
संदिग्ध SMS, ईमेल या लिंक पर क्लिक न करें। अपना OTP या बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें। बैंकिंग और UPI ऐप्स पर App Lock लगाएं। अगर फोन अचानक स्लो हो जाए, ज्यादा गर्म हो या बैटरी तेजी से खत्म हो, तो यह मैलवेयर का संकेत हो सकता है।