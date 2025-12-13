नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे OnePlus और Moto समेत यह चार फोन, देखें खासियत

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सनए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे OnePlus और Moto समेत यह चार फोन, देखें खासियत

Smartphone खरीदने का प्लान है, तो आने वाले सप्ताह में कई नए स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। यहां हमने आपके लिए ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट तैयार की है, जो अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं। लिस्ट में Motorola और OnePlus भी शामिल हैं। देखें लिस्ट...

Arpit SoniDec 13, 2025 12:51 pm IST
Motorola Edge 70 5G: लॉन्च डेट

इस फोन को भारत में 15 दिसंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है।

Motorola Edge 70 5G: खासियत

मोटोरोला एज 70 के ऑफिशियल टीजर से इसका डिजाइन सामने आ गया है। कंपनी ने एक टीजर इमेज के जरिए बताया कि यह फोन 5.99 एमएम स्लिम प्रोफाइल के साथ आएगा, जो इसे पेंसिल से भी पतला बनाता है। इसका वजन 159 ग्राम है। फोन तीन कलर्स - गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन में आएगा। फोन एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम मटेरियल से बना होगा। फोन IP68+69 रेटिंग के साथ आएगा। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे मिलेंगे। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी के साथ आएगा। फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट से लैस होगा।

Realme NARZO 90 5G: लॉन्च डेट

यह फोन भारत में 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है। लॉन्च के बाद इसमे रियलमी के ऑफिशियल साइट के अलावा Amazon पर बेचा जाएगा।

Realme NARZO 90 5G: खासियत

फोन में 60W फास्ट चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी मिलेगी। इसमें 4000 निट्स के साथ सेगमेंट का सबसे ब्राइट डिस्प्ले मिलेगा। फोन में डुअल 50 मेगापिक्सेल कैमरा, विक्टरी पावर डिजाइन और IP66/68/69 रेटिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का दावा है कि इसमें 143 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा। फोन 6 साल बैटरी लाइफ गारंटी के साथ आएगा। फोन में फोन में AI Edit Genie, AI Editor, AI Eraser और AI Ultra Clarity जैसे कई AI टूल मिलेंगे। फोन का वजन 181 ग्राम और मोटाई 7.79 एमएम होगी।

Realme NARZO 90x 5G: लॉन्च डेट

इस फोन को भी नारजो 90 के साथ भारत में 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है।

Realme NARZO 90x 5G: खासियत

फोन में 60W फास्ट चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी मिलेगी। इसमें 1200 निट्स ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल सोनी एआई कैमरा है। फोन में AI Edit Genie, AI Editor, AI Eraser और AI Ultra Clarity जैसे कई AI टूल मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इसमें 136 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा। फोन में 400% अल्ट्रा वॉल्यूम वाले स्पीकर्स मिलेंगे।

OnePlus 15R: लॉन्च डेट

वनप्लस का धाकड़ स्मार्टफोन OnePlus 15R भारतीय बाजार में 17 दिसंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव है, जिससे हिंट मिलता है कि लॉन्च के बाद इसे वनप्लस की ऑफिशियल साइन और स्टोर्स के अलावा Amazon पर बेचा जाएगा। लॉन्च से पहले ही वनप्लस इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है।

OnePlus 15R: खासियत

वनप्लस 15R पहला R-सीरीज फोन है जिसमें 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। कैमरे में ऑटोफोकस फीचर है, जो R-सीरीज में पहली बार है। यह पहला R-सीरीज फोन भी है जो अपने सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल करके 30 फ्रेम प्रति सेकंड तक 4K वीडियो शूट करता है। फोन में 165 हर्ट्ज 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। वनप्लस 15R दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसमें को-डिफाइंड और को-ऑप्टिमाइज्ड Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है। फोन के भारतीय वेरिएंट में 7400mAh की बैटरी मिलेगी, जो भारत में बिकने वाले किसी भी वनप्लस फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है।

