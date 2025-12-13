नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे OnePlus और Moto समेत यह चार फोन, देखें खासियत

Motorola Edge 70 5G: खासियत

मोटोरोला एज 70 के ऑफिशियल टीजर से इसका डिजाइन सामने आ गया है। कंपनी ने एक टीजर इमेज के जरिए बताया कि यह फोन 5.99 एमएम स्लिम प्रोफाइल के साथ आएगा, जो इसे पेंसिल से भी पतला बनाता है। इसका वजन 159 ग्राम है। फोन तीन कलर्स - गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन में आएगा। फोन एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम मटेरियल से बना होगा। फोन IP68+69 रेटिंग के साथ आएगा। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे मिलेंगे। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी के साथ आएगा। फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट से लैस होगा।