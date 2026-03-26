लाइन में लगने की जरूरत नहीं! घर बैठे 5 मिनट में फोन से बंद करें LPG कनेक्शन, पैसे भी मिलेंगे वापस

HP Gas यूजर्स ऐसे ऑनलाइन करें Surrender

सबसे पहले HP Gas की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर ID से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद “My Account” या “Services” सेक्शन में जाएं, जहां आपको “Terminate Connection” या “Surrender LPG Connection” का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको कनेक्शन बंद करने का कारण चुनना होगा और अपनी डिटेल्स कन्फर्म करनी होंगी। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसके बाद कंपनी या एजेंसी आपसे सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कराने के लिए संपर्क कर सकती है, जिसके बाद आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा।