गलती से भेज दिया Email? तुरंत ऐसे करें Unsend, कोई नहीं पढ़ पाएगा, ये ट्रिक बचा देगी आपकी इज्जत

How to Unsend an Email After Sending It

Email का इस्तेमाल आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। फिर चाहेह वो ऑफिस का काम हो, जरूरी डॉक्यूमेंट भेजना हो या किसी से बातचीत करनी हो हर जगह Email का इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी या गलती से हम ऐसा Email भेज देते हैं, जिसे भेजने के बाद पछतावा होता है। कभी गलत अटैचमेंट चला जाता है, कभी गलत व्यक्ति को मेल भेज दिया जाता है, तो कभी मैसेज ही अधूरा रह जाता है। ऐसे में उस Email को सेंड होने से रोकना बहुत जरूरी है और आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे: