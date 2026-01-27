अनजान WhatsApp कॉल्स से परेशान? बस 30 सेकंड में ऑन करें ये सेटिंग, मिलेगी राहत; जानिए ये सीक्रेट ट्रिक

आप Unknown Calls को साइलेंट करें

अच्छी बात यह है कि WhatsApp ने यूजर्स की इस समस्या को समझते हुए एक खास फीचर दिया है, जिससे आप Unknown Calls को साइलेंट कर सकते हैं। यानी अनजान नंबर से आने वाली कॉल आपके फोन पर रिंग नहीं करेगी, न ही बार-बार डिस्टर्ब करेगी। यह फीचर क्या है, कैसे काम करता है, इसे कैसे ऑन करें और इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। अगर आप भी WhatsApp पर अनचाही कॉल्स से परेशान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।