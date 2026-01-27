अनजान WhatsApp कॉल्स से परेशान? बस 30 सेकंड में ऑन करें ये सेटिंग, मिलेगी राहत; जानिए ये सीक्रेट ट्रिक

आज के डिजिटल दौर में WhatsApp सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि कॉलिंग, वीडियो चैट और जरूरी बातचीत का अहम जरिया बन चुका है। लेकिन जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे-वैसे एक नई परेशानी भी सामने आई है अनजान और स्पैम WhatsApp कॉल्स। कभी विदेश से आने वाली कॉल, कभी प्रमोशन, तो कभी फ्रॉड करने वालों के फोन, ये सब न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।
अच्छी बात यह है कि WhatsApp ने यूजर्स की इस समस्या को समझते हुए एक खास फीचर दिया है, जिससे आप Unknown Calls को साइलेंट कर सकते हैं। यानी अनजान नंबर से आने वाली कॉल आपके फोन पर रिंग नहीं करेगी, न ही बार-बार डिस्टर्ब करेगी। यह फीचर क्या है, कैसे काम करता है, इसे कैसे ऑन करें और इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। अगर आप भी WhatsApp पर अनचाही कॉल्स से परेशान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
आजकल साइबर ठग WhatsApp का इस्तेमाल करके यूजर्स को कॉल करते हैं। ये कॉल कभी नौकरी, कभी लॉटरी, कभी KYC अपडेट और कभी डराने-धमकाने के नाम पर की जाती हैं। कई बार लोग गलती से कॉल उठा लेते हैं और यहीं से फ्रॉड की शुरुआत हो जाती है।
WhatsApp का यह फीचर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को ऑटोमैटिक साइलेंट कर देता है। कॉल आपके फोन पर रिंग नहीं करेगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कॉल सीधे कॉल लॉग में सेव हो जाएगी। अगर कॉल जरूरी हुई, तो आप बाद में देख सकते हैं।
Step 1: WhatsApp ऐप खोलें Step 2: ऊपर दाईं तरफ तीन डॉट्स पर टैप करें Step 3: Settings में जाएं Step 4: Privacy पर क्लिक करें Step 5: Calls ऑप्शन चुनें Step 6: Silence Unknown Callers को ON कर दें। बस! अब अनजान नंबर से आने वाली WhatsApp कॉल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी।
- स्पैम और फ्रॉड कॉल्स से राहत - बार-बार फोन बजने की टेंशन खत्म - काम और नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं - आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी मजबूत - जरूरी कॉल मिस नहीं होगी (कॉल लॉग में दिखेगी)
यह फीचर सिर्फ अनजान नंबरों पर काम करता है। सेव कॉन्टैक्ट्स की कॉल सामान्य रूप से आएगी। कॉल पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, सिर्फ साइलेंट होती है। WhatsApp हमेशा अपडेट रखें ताकि फीचर सही चले।