घर बैठे खोलें SBI का Zero Balance Account, सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट से मिनटों में होगा ओपन, जानें सबसे आसान तरीका

SBI Zero Balance Account के फायदे

सबसे बड़ी बात यह है कि इस खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं रहती, यानी कम बैलेंस होने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ता। अकाउंट के साथ इंटरनेट बैंकिंग, YONO SBI ऐप और UPI जैसी डिजिटल सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनकी मदद से पैसे ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज जैसे काम घर बैठे किए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को एटीएम/डेबिट कार्ड की सुविधा भी मिलती है, जिससे कैश निकालना और ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान हो जाता है। यह अकाउंट छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और उन ग्राहकों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। साथ ही, सरकारी योजनाओं का पैसा और अन्य बैंकिंग लाभ सीधे खाते में प्राप्त किए जा सकते हैं।