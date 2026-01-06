SBI यूजर्स सावधान! Aadhaar अपडेट नहीं किया तो बंद हो जाएगा YONO? खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

कैसे बचें इस फ्रॉड से

PIB Fact Check ने साफ-साफ कहा है कि यह दावा पूरी तरह फर्जी (FAKE) है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कभी भी अपने ग्राहकों से APK फाइल डाउनलोड करने या WhatsApp/सोशल मीडिया के जरिए आधार या बैंकिंग डिटेल्स मांगने को नहीं कहता। ऐसे फर्जी मैसेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ यूजर्स की निजी जानकारी चुराना और बैंक अकाउंट खाली करना होता है। अगर आप भी SBI YONO App इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे कि यह स्कैम कैसे काम करता है, इससे कैसे बचा जाए और अगर गलती से क्लिक हो गया हो तो क्या करना चाहिए।