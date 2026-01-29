Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सSBI अलर्ट: Reward Points के नाम पर आ रहे फर्जी मैसेज से बचें, एक क्लिक में खाली हो सकता अकाउंट

SBI अलर्ट: Reward Points के नाम पर आ रहे फर्जी मैसेज से बचें, एक क्लिक में खाली हो सकता अकाउंट

Fake Reward Point के मैसेज से रहे सावधान, अनजान लिंक पर क्लिक करने से आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। जानें फर्जी मैसेज पहचानने के तरीके, जरूरी सुरक्षा टिप्स।

Himani GuptaJan 29, 2026 07:55 pm IST
1/7

SBI Alert About Reward Points

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, बिल पेमेंट से लेकर निवेश तक, हर काम मोबाइल से ही हो रहा है। इन दिनों Reward Points के नाम पर आने वाले फर्जी मैसेज लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यह ठगी इतनी चालाकी से की जाती है कि कई पढ़े-लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। जानें कैसे किया जा रहा ये स्कैम और कैसे आप बच सकते हैं:

2/7

ऐसे हो रहा ये बड़ा स्कैम

इस स्कैम में यूजर्स के पास अचानक एक SMS या WhatsApp मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके बैंक अकाउंट या कार्ड पर हजारों Reward Points जमा हो गए हैं और उन्हें तुरंत रिडीम करना जरूरी है। मैसेज में एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है और बैंक डिटेल, OTP या कार्ड जानकारी डालता है, वैसे ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है।

3/7

Fake Reward Point Messages क्या होते हैं?

ये ऐसे फर्जी मैसेज होते हैं, जिन्हें ठग भेजते हैं। इनमें दावा किया जाता है कि आपके बैंक, क्रेडिट कार्ड या UPI अकाउंट में Reward Points जमा हो गए हैं। इन मैसेज का मकसद सिर्फ एक होता है आपसे आपकी जरूरी जानकारी निकलवाना। इन मैसेज में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपने तुरंत Reward Points रिडीम नहीं किए तो वे खत्म हो जाएंगे। डर और लालच दिखाकर यूजर को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर किया जाता है।

4/7

Fake Reward Messages कैसे पहचानने

Fake मैसेज पहचानना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी समझदारी जरूरी है। सबसे बड़ा संकेत है खराब भाषा और गलत स्पेलिंग। ऐसे मैसेज में अक्सर अजीब हिंदी या टूटी-फूटी इंग्लिश होती है। कई बार बैंक का नाम भी गलत लिखा होता है। दूसरा संकेत है अनजान लिंक। बैंक कभी भी SMS या WhatsApp पर लिंक भेजकर आपकी जानकारी नहीं मांगता। अगर लिंक छोटा या अजीब दिखे, तो सतर्क हो जाएं।

5/7

इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी

सबसे बड़ी गलती अनजान लिंक पर क्लिक करना। एक बार क्लिक करते ही आपका फोन या ब्राउजर खतरे में आ सकता है। कभी भी OTP, ATM पिन, CVV नंबर, UPI पिन या नेट बैंकिंग डिटेल किसी को न दें।

6/7

1600 से आने वाली कॉल क्यों होती है जरूरी?

सरकार और बैंक के अनुसार, 1600 से शुरू होने वाली कॉल्स असली और सुरक्षित होती हैं। अगर कोई कॉल 1600 नंबर से आ रही है, तो वह बैंक या सरकारी संस्था की हो सकती है। इसके अलावा किसी भी मोबाइल नंबर या WhatsApp कॉल से आने वाली बैंक से जुड़ी बातों पर तुरंत भरोसा न करें।

7/7

Fraud हो जाए तो तुरंत करें ये काम

अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है या जानकारी शेयर हो गई है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यह साइबर फ्रॉड के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। आप चाहें तो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके पैसे बचने की संभावना बढ़ जाती है।

