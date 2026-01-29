SBI अलर्ट: Reward Points के नाम पर आ रहे फर्जी मैसेज से बचें, एक क्लिक में खाली हो सकता अकाउंट

SBI Alert About Reward Points

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, बिल पेमेंट से लेकर निवेश तक, हर काम मोबाइल से ही हो रहा है। इन दिनों Reward Points के नाम पर आने वाले फर्जी मैसेज लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यह ठगी इतनी चालाकी से की जाती है कि कई पढ़े-लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। जानें कैसे किया जा रहा ये स्कैम और कैसे आप बच सकते हैं: