आधी कीमत में मिल रहा Samsung का सबसे पतला फोन, 1 लाख में हुआ था लॉन्च; इसमें 200MP कैमरा भी

Samsung Galaxy S25 Edge 5G: आधी कीमत में मिल रहा फोन

अच्छी खबर यह है कि वर्तमान में Flipkart पर फोन का 256GB मॉडल केवल 59,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी देखा जाए तो फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 50,000 रुपये कम में मिल रहा है। अगर आपके पास Axis Bank या SBI Flipkart का एलिजिबल क्रेडिट कार्ड है, तो आप 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। यह भारत में फोन पर मिल रही सबसे बड़ी छूट में से एक है।