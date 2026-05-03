Amazon Sale: सैमसंग के नए अल्ट्रा फोन पर ₹35000 की छूट, इन वनप्लस, रेडमी फोन पर भी बड़ा डिस्काउंट

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

अमेजन में टीज किया है कि सेल में यह फोन 94,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी, यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 35,000 रुपये कम में मिलेगा। यह सैमसंग का प्रीमियम फोन है। इसमें 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है और इसमें एस-पेन का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है।