Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Amazon Sale: सैमसंग के नए अल्ट्रा फोन पर ₹35000 की छूट, इन वनप्लस, रेडमी फोन पर भी बड़ा डिस्काउंट

Amazon Great Summer Sale 8 मई से शुरू हो रही है। सेल में महंगे और प्रीमियम ब्रांडेड स्मार्टफोन भी तगड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल में सैमसंग का प्रीमियम मॉडल 35,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। लिस्ट में सैमसंग के अलावा, वनप्लस औ रेडमी फोन भी हैं, लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniMay 03, 2026 04:07 pm IST
1/5

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

अमेजन में टीज किया है कि सेल में यह फोन 94,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी, यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 35,000 रुपये कम में मिलेगा। यह सैमसंग का प्रीमियम फोन है। इसमें 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है और इसमें एस-पेन का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है।

2/5

Samsung Galaxy M17 5G

सैमसंग का यह फोन सेल में 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। इसमें मजबूत एमोलेड डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी है। यह फोन 7.55 एमएम स्लिम डिजाइन के साथ आता है।

3/5

OnePlus Nord 6

सेल में यह फोन 36,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि यह वनप्लस का लेटेस्ट फोन है। यह वनप्लस का पहला फोन है जो 9,000mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर है।

4/5

OnePlus 13 (16GB+512GB)

सेल में यह फोन 64,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि लॉन्च के समय इस वेरिएंट की कीमत 76,999 रुपये थी। यह फोन लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे हैं। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है। फोन 6,000mAh बैटरी के साथ आता है।

5/5

Redmi Note 15 5G

सेल में यह फोन 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए OIS के साथ 108 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5520mAh बैटरी है। फोन में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी है और यह दिखने में भी खूबसूरत है।

Gadgets Hindi News OnePlus
Hindi Newsफोटोगैजेट्सAmazon Sale: सैमसंग के नए अल्ट्रा फोन पर ₹35000 की छूट, इन वनप्लस, रेडमी फोन पर भी बड़ा डिस्काउंट