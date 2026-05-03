Amazon Sale: सैमसंग के नए अल्ट्रा फोन पर ₹35000 की छूट, इन वनप्लस, रेडमी फोन पर भी बड़ा डिस्काउंट

अमेजन में टीज किया है कि सेल में यह फोन 94,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी, यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 35,000 रुपये कम में मिलेगा। यह सैमसंग का प्रीमियम फोन है। इसमें 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है और इसमें एस-पेन का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है।
सैमसंग का यह फोन सेल में 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। इसमें मजबूत एमोलेड डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी है। यह फोन 7.55 एमएम स्लिम डिजाइन के साथ आता है।
सेल में यह फोन 36,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि यह वनप्लस का लेटेस्ट फोन है। यह वनप्लस का पहला फोन है जो 9,000mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर है।
सेल में यह फोन 64,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि लॉन्च के समय इस वेरिएंट की कीमत 76,999 रुपये थी। यह फोन लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे हैं। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है। फोन 6,000mAh बैटरी के साथ आता है।
सेल में यह फोन 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए OIS के साथ 108 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5520mAh बैटरी है। फोन में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी है और यह दिखने में भी खूबसूरत है।