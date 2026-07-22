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भारत में बस इतनी है Samsung के नए फोल्डेबल फोन और वॉच की कीमत, डिस्काउंट भी तगड़ा

Samsung ने Galaxy Unpacked इवेंट में तीन नए फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ दो नई स्मार्टवॉच भी लॉन्च की हैं। लिस्ट में Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 स्मार्टफोन्स के साथ Galaxy Watch Ultra 2 और Galaxy Watch 9 स्मार्टवॉच शामिल हैं। यहां हम आपको इनकी भारतीय कीमत बता रहे हैं।

Arpit SoniJul 22, 2026 09:11 pm IST
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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन में 8 इंच एमोलेड इनर डिस्प्ले और 6.5 इंच की कवर स्क्रीन है। भारत में इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,99,999 रुपये, 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 2,19,999 रुपये और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 2,59,999 रुपये है। यह प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 8 अगस्त से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फोन ग्रेफाइट, क्रीम और वायलेट शैडो कलर में उपलब्ध है। सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर से फोन खरीदने वाले ग्राहक एक खास ग्रीन शैडो फिनिश भी ले सकते हैं। लॉन्च ऑफर्स के तहत, ग्राहक 10,000 रुपये के अपग्रेड बोनस या बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 9,000 रुपये तक के इंस्टेंट कैशबैक में से चुन सकते हैं। इसके अलावा, खरीदार चुनिंदा NBFC पार्टनर्स के जरिए जीरो डाउन पेमेंट के साथ 30 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई या नौ महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई चुन सकते हैं। सैमसंग, अल्ट्रा मॉडल के साथ दो साल का फ्री सैमसंग केयर+ प्रोटेक्शन प्लान भी दे रहा है। ग्राहक इसके अलावा गैलेक्सी फॉरएवर प्रोग्राम भी चुन सकते हैं, जो सैमसंग केयर+ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन को 55 प्रतिशत तक की सुनिश्चित बायबैक वैल्यू के साथ जोड़ता है। यह प्लान नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के तहत 24 महीनों के लिए 1,084 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है।

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Samsung Galaxy Z Flip 8

भारत में इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 1,44,999 रुपये और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 2,39,999 रुपये है। यह प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 8 अगस्त से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने बताया है कि कस्टमर 5,000 रुपये के अपग्रेड बोनस या 4,000 रुपये तक के इंस्टेंट बैंक या यूपीआई कैशबैक में से चुन सकते हैं। स्मार्टफोन कुछ चुनिंदा NBFC पार्टनर्स के जरिए 30 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई और पार्टिसिपेटिंग बैंकों के जरिए नौ महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ भी उपलब्ध है। यह क्रीम, ग्रेफाइट और पिंक कलर ऑप्शन और ऑनलाइन-एक्सक्लूसिव मिंट शेड में उपलब्ध है। फोन के खरीदार Google AI Pro का छह महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें 5TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है। सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि जो कस्टमर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए फोन खरीदते हैं और मंथली सैमसंग केयर+ प्लान में एनरोल करते हैं, उन्हें पहले तीन महीने का कवरेज फ्री में मिलेगा।

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Samsung Galaxy Z Fold 8

भारत में इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,79,999 रुपये, 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 1,99,999 रुपये और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 2,39,999 रुपये है। यह प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 8 अगस्त से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फोन ग्रेफाइट, क्रीम और लैवेंडर कलर में आता है, जिसमें पिस्ता कलर ऑनलाइन-एक्सक्लूसिव पेंट जॉब के तौर पर उपलब्ध है। ग्राहक 10,000 रुपये का अपग्रेड बोनस या 9,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक या यूपीआई कैशबैक चुन सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक चुनिंदा NBFC पार्टनर के जरिए जीरो डाउन पेमेंट के साथ 30 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई या जीरो डाउन पेमेंट के साथ बैंकों के जरिए नौ महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई भी पा सकते हैं। सैमसंग योग्य खरीदारों के लिए दो साल का सैमसंग केयर+ प्रोटेक्शन प्लान भी दे रहा है। इसके अलावा, ग्राहक गैलेक्सी फॉरएवर प्रोग्राम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें सैमसंग केयर+ के तहत एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के साथ-साथ 55 प्रतिशत तक की सुनिश्चित बायबैक वैल्यू शामिल है। यह प्लान नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के तहत 24 महीनों के लिए 1,084 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है।

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2

भारत में इसकी कीमत 47mm डायल और ब्लूटूथ + LTE सपोर्ट वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 64,999 रुपये है। नई स्मार्टवॉच भारत में 4 अगस्त से सैमसंग ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। स्मार्टवॉच टाइटेनियम ग्रे और टाइटेनियम सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।

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Samsung Galaxy Watch 9

भारत में, 40mm सैमसंग गैलेक्सी वॉच 9 की कीमत ब्लूटूथ-ओनली मॉडल के लिए 37,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, ब्लूटूथ + LTE मॉडल की कीमत 41,999 रुपये है। इसके, 44mm मॉडल की कीमत क्रमशः 40,999 रुपये और 44,999 रुपये है। कंपनी ने गैलेक्सी वॉच 9 के साथ वॉच बैंड की एक नई रेंज भी पेश की है, जिसमें स्पोर्ट्स, मिस्टी और फैब्रिक बैंड शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच की खरीद के साथ 60-दिन का स्ट्रावा प्रीमियम ट्रायल और एलिजिबल मार्केट में दो महीने का iFIT ट्रायल दे रही है।

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