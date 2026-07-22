भारत में बस इतनी है Samsung के नए फोल्डेबल फोन और वॉच की कीमत, डिस्काउंट भी तगड़ा

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन में 8 इंच एमोलेड इनर डिस्प्ले और 6.5 इंच की कवर स्क्रीन है। भारत में इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,99,999 रुपये, 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 2,19,999 रुपये और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 2,59,999 रुपये है। यह प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 8 अगस्त से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फोन ग्रेफाइट, क्रीम और वायलेट शैडो कलर में उपलब्ध है। सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर से फोन खरीदने वाले ग्राहक एक खास ग्रीन शैडो फिनिश भी ले सकते हैं। लॉन्च ऑफर्स के तहत, ग्राहक 10,000 रुपये के अपग्रेड बोनस या बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 9,000 रुपये तक के इंस्टेंट कैशबैक में से चुन सकते हैं। इसके अलावा, खरीदार चुनिंदा NBFC पार्टनर्स के जरिए जीरो डाउन पेमेंट के साथ 30 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई या नौ महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई चुन सकते हैं। सैमसंग, अल्ट्रा मॉडल के साथ दो साल का फ्री सैमसंग केयर+ प्रोटेक्शन प्लान भी दे रहा है। ग्राहक इसके अलावा गैलेक्सी फॉरएवर प्रोग्राम भी चुन सकते हैं, जो सैमसंग केयर+ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन को 55 प्रतिशत तक की सुनिश्चित बायबैक वैल्यू के साथ जोड़ता है। यह प्लान नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के तहत 24 महीनों के लिए 1,084 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है।