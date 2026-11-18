Samsung Galaxy S25 Ultra पर इतने का बैंक और एक्सचेंज ऑफर

इस डील में एक और फायदा Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को मिल सकता है। कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये तक कैशबैक का ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप नया फोन खरीदने के लिए अपना पुराना स्मार्टफोन बदलना चाहते हैं तो Flipkart का एक्सचेंज ऑफर भी काम आ सकता है। Samsung Galaxy S25 Ultra खरीदने पर पुराने फोन के बदले 40,000 रुपये तक एक्सचेंज डिस्काउंट मिलने की बात कही गई है। एक्सचेंज में मिलने वाली रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा फोन दे रहे हैं, उसकी स्क्रीन और बॉडी की हालत कैसी है और वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं।