अगर आप सैमसंग का फ्लैगशिप फोन सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। Samsung Galaxy S25 Ultra पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart में शानदार डील मिल रही है। अब Flipkart पर यह लॉन्च कीमत से 42,515 रुपये कम में लिस्ट है। इसके साथ ही फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज छूट भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस डील और फोन की खासियतों के बारे में।
Flipkart पर इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बड़ी कीमत कटौती के साथ बेचा जा रहा है। फोन की लॉन्च कीमत 1,29,999 रुपये थी। अब इस पर 42,515 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर यह फोन 87,484 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी ग्राहक को लॉन्च कीमत के मुकाबले हजारों रुपये की बचत हो सकती है।
इस डील में एक और फायदा Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को मिल सकता है। कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये तक कैशबैक का ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप नया फोन खरीदने के लिए अपना पुराना स्मार्टफोन बदलना चाहते हैं तो Flipkart का एक्सचेंज ऑफर भी काम आ सकता है। Samsung Galaxy S25 Ultra खरीदने पर पुराने फोन के बदले 40,000 रुपये तक एक्सचेंज डिस्काउंट मिलने की बात कही गई है। एक्सचेंज में मिलने वाली रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा फोन दे रहे हैं, उसकी स्क्रीन और बॉडी की हालत कैसी है और वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं।
Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। यह 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Samsung Galaxy S25 Ultra की सबसे बड़ी खूबियों में इसका कैमरा सेटअप शामिल है। फोन में 200MP का मेन रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है।
परफॉर्मेंस के लिए Samsung Galaxy S25 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 12GB RAM मिलती है। इसके अलावा फोन में S Pen का सपोर्ट भी है।
Samsung Galaxy S25 Ultra में Galaxy AI के कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इनमें Circle to Search, Generative Edit, Audio Eraser, Writing Assist और Note Assist शामिल हैं। Circle to Search की मदद से स्क्रीन पर किसी भी चीज को सर्कल करके सर्च किया जा सकता है। वहीं, Generative Edit से फोटो में मौजूद ऑब्जेक्ट को हटाना या उसकी जगह बदलना आसान हो जाता है। Audio Eraser वीडियो से बैकग्राउंड का शोर कम करने में मदद करता है। इसके अलावा Live Translate और Interpreter जैसे फीचर्स अलग-अलग भाषाओं में बातचीत को आसान बनाते हैं।