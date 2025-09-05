पूरे ₹25,500 सस्ता हुआ Samsung का DSLR जैसे कैमरे वाला सबसे सस्ता AI फोन, 7 साल तक चलेगा नॉन-स्टॉप

Galaxy S24 FE में डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी

Galaxy S24 FE में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,900 निट्स की पिक ब्राइटनेस है। यह फोन One UI 6.1 पर आधारित Android 14 के साथ आता है, और इसमें 7 साल तक सुरक्षा अपडेट और चर्चित फीचर्स जैसे Live Translate, Galaxy AI, Note Assist और Interpreter शामिल हैं। कनेक्टिविटी में 5G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.3 और USB-C शामिल हैं।